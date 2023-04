PAN abandona reforma al TEPJF; partidos acuerdan revisar la redacción

La reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedó en un impasse hasta la próxima semana, y en espera de que prospere un dictamen matizado que por ahora podrían respaldar una alianza de Morena, sus partidos afines, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Este jueves, la bancada de Acción Nacional (PAN), a la que Morena y el PVEM le atribuyeron la redacción de la reforma para que las acciones afirmativas no pudieran ser materia a resolver por el TEPJF, acordó ya no apoyará el dictamen, al menos el original. Pero minutos más tarde el coordinador de la bancada, Jorge Romero, suscribió con todos los coordinadores parlamentarios un comunicado para dejar en claro que la reforma no es regresiva, y además que no se han logrado consensos, pero "se seguirá trabajando".