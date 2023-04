Organizaciones de mujeres piden a legisladores no aprobar "reformas regresivas"

Este señalamiento se da en el marco de la discusión en la Cámara de Diputados que busca dictaminar reformas para acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de que sea facultad del Congreso “establecer de forma exclusiva medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables al goce y ejercicio de derechos político-electorales y para el cumplimiento del principio de paridad de género”.

Durante el Primer Encuentro de la Comunidad de OSC del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres, Salinas Díaz llamó a “poner un alto” a las medidas regresivas que hoy se plantean con la reforma que acota al TEPJF y el llamado “Plan B” de la reforma electoral, actualmente “en cancha” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Ese, dijo, es un tema que no vamos a dejar pasar, por ello hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que no se aprueben reformas que debiliten las instituciones democráticas que se han construido para que haya elecciones limpias y democracia plena”, apuntó.

La activista Greta Ventura comentó que actualmente existe una gran distancia entre las leyes y lo que debería ser la realidad de las mujeres.

“¿Con qué cinismo quienes hace unas semanas marcharon porque el INE no se toca, hoy en un pacto patriarcal, muy cómodamente quieren retirar lo que además presumen del Congreso paritario? Eso no se logró no por voluntad de los partidos, sino a partir de las sentencias”, cuestionó.

Ventura, también representante de la organización Equipos Feministas, celebró que el INE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México mantengan el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres, porque es urgente “bajar muchísimo más a territorio”, porque –apuntó– siguen presentes muchas conductas machistas.