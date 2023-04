El Edomex alista detalles para el arranque de las campañas 2023

Morena objetó su nombramiento

Cuestionada sobre la objeción que hizo Morena de su nombramiento, recordó que en agosto del 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desestimó los argumentos de ese partido.

“Se dejó claro que no se puede inferir que por el solo hecho de tener algún vínculo matrimonial o familiar, las personas dejamos de ser imparciales. Y creo que la mejor muestra de eso es que desde el primer día que llegué a esta presidencia, me he conducido de forma imparcial, apegándome a los ejes rectores de la materia electoral”, expuso.

Además, sentencia: “Yo tengo una trayectoria propia que avala mi designación y en eso sigo trabajando, para dar buenas cuentas a la ciudadanía y que ésta confíe en este su árbitro electoral mexiquense”.