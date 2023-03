"Plan B": INE y SRE en lucha por el control del padrón electoral en el exterior

“El 'Plan B' quiere que sea el gobierno el que avale quienes pueden votar desde el exterior y no el INE. Si ello ocurre, las elecciones limpias están en riesgo”, asegura Murayama Rendón.

“Este 'Plan B' presenta dos modificaciones sustanciales que, desde mi perspectiva, afectan el voto de la ciudadanía residente en el extranjero. Primero, que pueden registrarse a votar con pasaporte, con matrícula consular y segundo, da un rol inadecuado a la SRE”, añade a su vez Ravel Cuevas.

Para el exconsejero electoral de la Ciudad de México, Yuri Beltrán, el grave problema radica no con qué se identificarán los ciudadanos en el extranjero a la hora de votar, sino que todas las personas que voten estén inscritas en la lista nominal de electores.

“Si esto no es así, sí corremos un gran riesgo. Es decir, no es con qué te identificas (para votar), sino que sepamos que ese ciudadano en particular, sí está en la Lista Nominal, que cumple con los requisitos y que lo podemos dar de baja del Listado Nominal en territorio nacional, porque si no sabemos a quién podemos dar de baja, se abre la posibilidad de que alguien vote dos veces. Eso sí, dañaría la integridad del sistema”, dice en entrevista por separado.