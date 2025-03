El coordinador de Morena en la Cámara de Dipuados, Ricardo Monreal, también se disculpó con la presidenta y explicó que, ante “el entusiasmo”, no advirtió que la mandataria federal pasaba.

“Al inicio del evento en el Zócalo, el entusiasmo que se desbordaba nos contagió y no advertimos que la presidenta Claudia Sheinbaum pasaba en ese momento por donde estábamos. le expreso mi disculpa sincera. Su mensaje a la nación fue excepcional y nada ni nadie minimiza su relevancia”, compartió el legislador.

También se unió el coordinador del PVEM, Manuel Velasco, quien dijo que por la “emoción del evento” no escucharon cuando llegó la mandataria federal.

“Estoy reunido con el senador Adán Augusto López y con el diputado Ricardo Monreal. Le ofrecemos una disculpa a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ya que, en la emoción del evento de unidad en el Zócalo, no escuchamos cuando llegó y pasó junto a nosotros”, escribió en su cuenta.

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, aseveró por su parte que lo opositores pretenden desviar la atención por la “fuerza y liderazgo" que mostró la mandataria federal.

Sin ofrecer disculpas, dijo que fue un descuido en el protocolo que no debió pasar, no obstante, consideró que eso no opaca el cariño que le expresó el pueblo.