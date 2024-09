Cuauhtémoc, la pelea por la alcaldía clave en la Ciudad de México

¿Por qué se anuló la elección?

Justo los señalamientos hechos por Rojo de la Vega contra su competidora de Morena, al acusar que "los habitantes de Cuauhtémoc no deseaban el regreso del ‘Monrealato’"y referirse al control político mantenido por su padre en la demarcación, calificándola como una candidata impuesta, fueron la base para la denuncia presentada por Catalina Monreal por violencia política de género y calumnias.

En una decisión dividida con dos votos a favor y dos en contra, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) determinó anular la elección , gracias al voto de calidad del magistrado presidente, Armando Ambriz Hernández, señalado por Rojo de la Vega como ‘compadre’ de Ricardo Monreal y de deberle su carrera al ahora coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

La anulación de los resultados en esta alcaldía llegó incluso a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo es necesario analizar a fondo la determinación y sin influencias externas.

“Cuando es motivo de cancelación o de desconocimiento de un triunfo el que haya insultos, sean reales o inventados, pues ya es otra cosa, y el tema de violaciones por agravios de género hay que verlo con mucho cuidado”, dijo el 2 de septiembre desde Palacio Nacional.

El propio mandatario señaló que también fue denunciado por violencia política de género por la entonces candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez.

“Fui acusado de eso y nunca le he faltado al respeto a una mujer, me acusó la candidata Xóchitl (Gálvez) y no procedió, entonces hay que ver bien las cosas, a fondo”, señaló.