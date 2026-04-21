Senado prueba otorgar facultades a la SICT para construir hospitales

Después de que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le quitó atribuciones relacionadas a la construcción y mantenimiento de aeropuertos, ahora con esta reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum se le otorga otras facultades relacionadas con el sector salud.

La reforma se avaló con 96 votos a favor de Morena, PVEM, PT y PAN, y 13 en contra del PRI, por lo que ahora fue enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrada en vigor.

Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado, Margarita Valdez Martínez, señaló que con esta reforma los hospitales serán construidos por especialistas y dejarán de ser “cascarones”, por lo que señaló que el tema de salud requiere atención, recursos y voluntad pública.

El priista Rolando Rodrigo Zapata Bello mencionó que su partido fue en contra de esta modificación, debido a que concentrar en una sola dependencia especializada en comunicación y transportes, lejos de hacer más eficientes los procesos constructivos, los harán más lentos, opacos y sin transparencia.

El senador Néstor Camarillo Medina declaró que el Estado debe garantizar el derecho a la salud y para eso se requiere de hospitales equipados, los cuales deben construirse con eficiencia y sin duplicar esfuerzos ni desperdiciar recursos públicos.

"El Estado debe garantizar el derecho a la salud, no sirve de nada si no existen hospitales, clínicas y centros de salud bien equipados y seguros", sostuvo el emecista y recordó que hay más 63,000 establecimientos de salud en el país, los cuales "muchos de ellos" están en condiciones deficientes.