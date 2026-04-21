Senado avala reforma para que Gobierno use ahorros de trabajadores para construir

En la propuesta se menciona que no habrá presupuesto adicional para la aplicación de estos cambios.

La propuesta -avalada con 75 votos a favor y 36 en contra- señala que los cambios presentados se realizarán “salvaguardando” el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de los trabajadores.

“Lo único que quieren es tomar el control de los ahorros de los trabajadores. El problema no es construir las casas, el problema que hoy el Gobierno de Morena va a controlar el dinero de los trabajadores para construir, va a controlar las decisiones de dónde construir y controlar a quién entregará la vivienda”, declaró la panista Karla Toledo.

La senadora Claudia Anaya reclamó que Morena no puede “seguir saqueando” las cuentas de los trabajadores para hacer “negocios del bienestar”, pues dijo que no se sabe lo que el Gobierno federal hace con los ahorros de 77 millones de cuentas de mexicanos.

“Tanto que nos costó ahorrar. Yo exijo transparencia en el uso de estos recursos”, declaró la priista y recordó que el Infonavit ahora está encabezado por Octavio Romero Oropez, acusado de corrupción.

En caso contrario, Morena defendió la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, como el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien refirió que 60% de la caída de construcción de vivienda se dio en los gobiernos panistas y priistas, por lo que dijo que esta modificación es a favor de los trabajadores.

“Hoy no estamos, por lo tanto, si el estado debe meterse donde no le toca, estamos discutiendo que el Estado debe recuperar las facultades que el PAN y el PRI le entregaron al Mercado y el Mercado uso para fracasar durante 20 años en contra del pueblo”, dijo el morenista.

En la reforma también se modifica el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, la cual se define como la que tiene accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación.

La reforma fue enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con ello entrada en vigor.