Senado avala nuevos diseños para las monedas de 10 y 20 pesos

Esta moneda tendrá el Templo dedicado al Dios serpiente Kukulkán, en Chichén Itzá, patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1998.

Además, tendrán el símbolo de “$20”y el texto “VEINTE PESOS”, y serán de tamaño mayor al actual, con el fin de facilitar aún más la distinción de su valor nominal, principalmente, para las personas con discapacidad visual y personas mayores.

En la exposición de motivos de esta reforma se menciona que en 2018, el Banco Central realizó estudios sobre la moneda de 20 pesos y encontraron que tenían poca aceptación entre la población, ya que la consideraban “grande y pesada” y tenía poca aceptación en las transacciones.

Por ello, esta nueva moneda tendrá una composición de aleación de bronce-aluminio en el arillo y aleación de alpaca plateada en el centro.

Tras las modificaciones a esta ley, habrá un periodo transitorio para la sustitución de las monedas, por lo que el Banco de México hará del conocimiento del público el retiro del modelo de monedas anteriores y establecerá un tiempo de canje a fin de evita un daño a la economía de los ciudadanos.

Esta moneda empezará a acuñarse a los 30 días naturales de que se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La moneda de 10 pesos estará conformada de una aleación de acero recubierto de níquel con el fin de que tenga materiales alternativos para permitir reducir el costo del proceso de producción de esta moneda.

“La finalidad de contar con materiales alternativos que permitan reducir el costo del proceso de producción de tal moneda, sin modificar su apariencia en cuanto al diseño de sus grabados, ni alterar sus propiedades de forma, tamaño y las características de su canto. Lo anterior, considerando la posibilidad de que se presenten variaciones en el precio de los metales que se utilizan actualmente para su fabricación”, señala la reforma avalada.