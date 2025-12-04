Entre protestas, morenistas y aliados arrancan en Senado discusión sobre Ley de Aguas

Horas antes, con cambios en lo particular, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

El documento, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalado en lo particular con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones.

Se aceptó el paquete de 18 reservas presentadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila, a nombre propio y de los coordinadores de los grupos parlamentarios del PVEM y PT, los diputados Carlos Alberto Puente Salas y Reginaldo Sandoval Flores, respectivamente.

Ricardo Monreal destacó que los cambios son muy notables, y “atendimos a la gente, escuchamos a la gente de varios estados del país, de varios sectores, del norte, del sur, del Bajío, del centro”.

Las 18 reservas, precisó, vienen a complementar lo que se hizo hace unos días en 50 modificaciones al proyecto original de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que contiene dos conjuntos normativos: la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas.

-Información en desarrollo.