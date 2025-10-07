Diputados arman trifulca y toman tribuna por el conflicto Israel-Palestina

Y en medio de gritos de “!Palestina libre!” boicotearon el minuto de silencio solicitado para recordar también a las de víctimas en Israel.

La morenista María Magdalena Rosales pidió además que no se instale el Grupo de Amistad México- Israel, un de las mesas que la Cámara de Diputados plantea con acciones del mundo con fines culturales.

“No permitan la instalación del grupo de amistad con Israel mientras siga asesinando niños, mujeres, hombres indefensos y que el hambre se acabe y entonces sí platicamos para poder instalar mesas de amistad. No tenemos amistad con genocidas”, exigió.

La diputada panista Margarita Zavala pidió el minuto de silencio también por las víctimas israelíes y no solo por las palestinas. Recordó que el 7 de octubre del 2023, todo comenzó con “un acto terrorista de Hamás” al quitar la vida varias personas, entre quienes estaban el mexicano Orión Hernández “y 251 israelíes se quedaron como rehenes, entre ellos Ilana, una mexicana”.

Al respecto, el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, pidió recordar solo a las víctimas palestinas, pues dijo que “sería fuera de cualquier sentido de la justicia que se recordara lo que hizo el grupo terrorista de Hamás”.

“Lo que está haciendo ahorita el ejército israelí es un genocidio en contra del pueblo palestino y me parece que no se puede guardar un minuto de silencio solo por lo de Hamás. Se tiene que guardar por los 65,000 muertos entre ellos más de 20,000 niños”, demandó.