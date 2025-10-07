Diputados arman trifulca y toman tribuna por el conflicto Israel-Palestina

La decisión de conmemorar a todas las víctimas juntas fue anunciada por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia Lopez Rabadán, lo que causó molestia entre los morenistas, quienes encabezados por la diputada María Magdalena Robles y la petista Lilia Aguilar Gil, tomaron la tribuna para exigir cada quien su minuto de silencio.
“!Reconduce!, ¡Por separado!”, exigió Aguilar Gil a gritos hacia la presidenta de la Mesa Directiva, mientras que Robles reclamó que “su minuto” solicitado era solo por las víctimas dañadas por Israel.
–“!No nos bajamos hasta que ustedes lo hagan”– dijo un grupo de panistas, que subieron a respaldar la conducción de López Rabadán.
–“Tu eres la responsable”, acusó Robles manoteando y tocando a la presidenta.
-¡No la toques! ¡Aprende a respetar!, la defendió una panista.
Para entonces las panistas Paulina Rubio y la vicecoordinadora Noemí Luna ya resguardaban a su compañera de partido y presidenta de la mesa, Kenia López, quien agradeció "la templanza" de todos para calmar los ánimos, pero eso no funcionó.
El vicepresidente, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, también tuvo que hacer barrera para que se agrediera físicamente a la presidenta, lo que al final logró.
No hay amistad con Israel
El conflicto en la tribuna es un capítulo más en la disputa de Morena y PT por impedir que se tengan vínculos de amistad con Israel debido a su actuación en contra de Palestina.
La semana pasada los diputados Petra Romero Gómez, Aremy Velazco Bautista y Luis Humberto Fernández Fuentes, de Morena, solicitaron sus bajas del Grupo de Amistad México-Israel, “por razones de ética”.
“Jamás podría formar parte de un grupo que, en mi opinión, representa el respaldo a un Estado señalado internacionalmente por cometer violaciones graves a los derechos humanos en contra del pueblo palestino”, dijo Romero Gómez.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) deberá decidir si ese grupo, que no tiene ninguna función diplomática ni comercial, se instala, pues Morena, que es mayoritaria, declinó participar.