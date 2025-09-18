La Jucopo define la ruta para la discusión del Paquete Económico 2026

Calendario de comparecencias. Glosa del Informe
La Jucopo acordó citar a 13 funcionarios federales, incluido el titular de Hacienda.
Ante el pleno comparecerán:
- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. 23 de septiembre.
- Édgar A. Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público. 24 de septiembre.
-Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar. 22 de octubre.
Ante la Jucopo comparecerán:
-Omar García Harfuch, secretario de Segurtidad y Participación Ciudadana. Sin fecha.
-Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Sin fecha.
Comparecerán ante Comisiones:
- Martín Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP). 2 de octubre
-Alicia Bárcena !barra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 9 de octubre
- Víctor Rodríguez Padilla. director general de Petróleos Mexicanos. 24 octubre
- Emilia Esther Calleja Alar, directora deneral de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 27 de octubre
- David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud. 7 de noviembre
-Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. 7 de noviembre
-Martí Batres Guadarrama, director de la Comisión de Salud General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 7 de noviembre
-Alejandro Svarch Pérez, director General del IMSS-Bienestar. 7 de noviembre
-Citlalli Hernández Mora. secretaria de las Mujeres. Sin fecha.