La Jucopo define la ruta para la discusión del Paquete Económico 2026

La Jucopo definió así la que será la ruta de discusión del Paquete Económico del próximo año: la fecha límite para aprobar la Ley de Ingresos será el 20 de octubre y a más tardar el 15 de noviembre para el Presupuesto 2026.

La Comisión de Presupuesto, que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos, de Morena, aprobó este jueves la conformación de los seis grupos de trabajo para el análisis del Presupuesto de Egresos 2026, que fue la misma que se utilizó para el ejercicio 2025.

También se avaló la convocatoria para la realización de mesas de diálogo bajo el esquema de Parlamento Abierto, reuniones que se realizarían del 6 al 10 de octubre.

Asimismo se dio luz verde a los Lineamientos para la participación de representantes de los poderes de la Unión y órganos constitucionales autónomos en las reuniones de trabajo sobre el examen discusión del proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026.

Hoy por la tarde la Comisión de Hacienda sesionará y, tras acordar su calendario para sacar los temas relativos a ingresos, se espera que se instale y declare en sesión permanente.

Los grupos de trabajo para analizar el PEF 2026 y quienes los encabezarán son: