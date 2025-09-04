Otra vez llega al Congreso propuesta reducir la jornada laboral a 40 horas, pero ahora con más beneficios

¿Qué propone la iniciativa en la LFT?

La primera de las iniciativas fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y propone reformar los artículos 59, 69 y 71 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que el trabajador y el patrón fijen la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder las 40 horas semanales.

“Señala que por cada 40 horas de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. Subraya que en los reglamentos de dicha Ley se procurará que los días de descanso semanal sean los sábados y domingos”, detalla el documento.

¿Y los que trabajan los fines de semana?

El texto propone que los trabajadores que presten servicio en día sábado y domingo tendrán derecho a una prima adicional de 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo establecidos en la LFT.

Propuesta de reforma a la Constitución

Otra de las iniciativas se envío a la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma la fracción IV del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, para precisar que por cada 40 horas de trabajo la persona trabajadora deberá disfrutar de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro.

Ruta legislativa

Ambas iniciativas, una en la LFT y otra en la Constitución mexicana y que tienen que ver en materia laboral, serán discutidas en las comisiones correspondientes y en caso de que sean aprobadas por éstas, serán turnadas para su discusión en el Pleno.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se turna este tema en la Cámara de Diputados. En octubre de 2024, el entonces coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reginaldo Sandoval Flores, presentó una iniciativa de reforma al artículo 123 Constitucional, que consiste en la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

En su propuesta, el legislador argumentó que la percepción de una baja productividad es errónea porque estudios señalan que dónde más se trabaja, es donde menos recibe la clase trabajadora; el otro factor es que, en países desarrollados donde se trabaja menos, el trabajador recibe más y en países como México, se trabaja más y el trabajador recibe menos.

"Dicho argumento sostiene que los países más pobres deben trabajar más, porque son menos productivos; en cambio, los países más ricos pueden dedicar menos horas al trabajo. Nosotros demostramos con toda claridad que eso es falso. Es una tesis falsa que nos ha dicho el capital y nos han dicho los empleadores”, expresó en ese entonces en conferencia de prensa .

Explicó que este mecanismo, de permitir que los trabajadores mexicanos tengan un descanso mayor, ayudaría a que incremente su rendimiento laboral y, por lo tanto, si hay un aumento en éste, sin ninguna duda se elevará el grado de competitividad de nuestra economía.

En abril de 2025, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Alberto Benavides Castañeda, propuso reducir la jornada laboral a siete horas.