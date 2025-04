Senado alista periodo extraordinario para aprobar marco legal para el PJ

"Va a haber un periodo extraordinario después del 1 de junio. Nosotros queremos tener ya resuelto todo el marco legal con el que va a funcionar el nuevo Poder Judicial. En materia de procedimientos penales, en materia del marco jurídico. Hacen falta reformas y las vamos a ver”, dijo el morenista.

Según el calendario del Senado, a la Cámara alta le quedan seis sesiones para finalizar el periodo ordinario, que es el 29 de abril, pues aún le faltan reformas por discutir y aprobar que se en encuentran en la Cámara de Diputados.

Senado pide sanción para Frouville

Con 71 votos a favor y 28 en contra, el Senado aprobó un pronunciamiento para exigir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sanciones en contra de Olivier de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de ese organismo internacional, por señalar que en México las desapariciones forzadas se realizan de manera general o sistemática.

“Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello significa que el Estado Mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración en cualquier caso que la citada comisión plantee a nuestro país”, dijo Fernández Noroña.

El morenista sostuvo que el señalamiento de Oliver de Frouville fue dicho sin sustento legal, pues aseveró que el gobierno mexicano no realiza “esa práctica infame”.

En este sentido, le exigió retirar sus “oprobiosas aseveraciones" y tratar con respeto a México.

▶️ El presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, da lectura al pronunciamiento en relación con las declaraciones del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. pic.twitter.com/SUO4Dknbv3 — Senado de México (@senadomexicano) April 8, 2025

“Si bien lo antes expresado es sólo una opinión a la que como persona tiene derecho hacerla, en su condición de presidente de la CED ha alentado la falsa e injusta especulación de que hay desapariciones forzadas en México y, peor aún, que éstas se dan como una conducta sistemática. Frívola aseveración”, comentó.

Señaló que no se permitirá que la soberanía mexicana y el marco legal sean vioilentados.

El viernes pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la ONU mencionó que las desapariciones en México "son sistemáticas o generalizadas", por lo que se analiza si el caso llega a la Asamblea General del organismo internacional.

Durante la discusión de ese acuerdo, los partidos de oposición pidieron al Gobierno mexicano reconocer que existen desapariciones forzadas en el país.

"Asumamos nuestra responsabilidad, pues lo que no se avalúa ni se mide no se puede mejorar. Reconozcamos lo que se nos señala y aceptamos las recomendaciones internacionales no como una condena, sino como una oportunidad urgente de recuperar nuestra humanidad", dijo el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas.