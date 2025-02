Comisiones del Senado avalan reforma contra nepotismo electoral

Alejandro González Yáñez respaldó la reforma al señalar que el “nepotismo electoral” se puede considerar un tráfico de influencias y de corrupción, porque, señaló, “encubre nacientes dinastías o ya dinastías confesas” y aseguró que los integrantes del PT respaldarán la reforma.

El panista Marko Cortés criticó que se discuta una “micro reforma electoral”, pues dijo que se debe agrega al debate el piso parejo en las elecciones, ya que dijo que no se puede volver a tener campañas adelantadas como lo hizo Morena con sus llamadas “corcholatas” ni el uso de programa sociales para obtener más votos.

“Entremos al fondo de una reforma que haga proceso equitativos, justos y con piso parejo y no donde el aparto de gobierno tiene todas las condiciones para imponerse a la mala. ¿Por qué no le entramos a evitar que un legislador que haya entrado por un partido político no pueda brincar a otro a menos que se queden como independientes?”, cuestionó el panista.

En caso parecido estuvo la senadora Alejandra Barrales, quien dijo que esta reforma es “una propuesta incompleta” al señalar que deja fuera el nepotismo cruzado, donde un funcionario abre espacios a su familia para otro cargo.

¿De qué trata?

Esta iniciativa establece que no se podrá ser candidato a diputado, senador, presidente de la República , gobernador, diputado local , presidente municipal, regidor, síndico, alcalde o concejal, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo familiar con la persona que ejerce la titularidad del cargo que busca.

Este vínculo familia será tomará en cuento cuando haya matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado.

Además, señala que los senadores y diputados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato

Especifica que solo los legisladores federales suplentes podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de propietarias solo si no ejercieron, pero los senadores y diputados propietarios no podrán ser electos para el siguiente periodo con el carácter de suplentes.

Asimismo, mandata que las constituciones estatales deberán establecer la prohibición de la reelección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores, síndicos de los ayuntamientos, así como para diputados locales.