Senado ratifica a Rutilio Escandón como cónsul de México en Miami

Previamente, al comparecer ante los senadores de la comisión legislativa, Escandón expuso su plan de trabajo, en el que hizo énfasis en la defensa de los connacionales en Miami, la protección de los derechos de los paisanos, sobre todo de los trabajadores agrícolas, y la profundización del intercambio comercial.

Informó que en la circunscripción del consulado hay alrededor de 300,000 connacionales, de los cuales aproximadamente 171,000 son indocumentados, es decir, el 63% del total.

"De ser ratificado, el trabajo del consulado general dará prioridad a la protección de la población mexicana que radica en la circunscripción, el empoderamiento de la comunidad mexicana y méxico-americana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones", dijo.

"(Los paisanos sin documentos) son una población altamente vulnerable a posibles abusos laborales, vulnerable ante las violaciones de sus derechos humanos y pueden. ser posibles víctimas de tráfico y trata por la delincuencia organizada".

Escandón adelantó que, como parte de su labor, también mantendrá una interlocución proactiva con las organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes con el fin de coordinar acciones tanto a nivel local como estatal, frente a acciones ejecutivas o legislativas que pudieran perjudicar a los migrantes indocumentados.

"Se continuará brindando atención legal a los connacionales a través de mecanismos como el programa de asesorías legales externas y el programa de asistencia jurídica a casos de pena capital en los Estados Unidos", añadió.

"Se hará un esfuerzo adicional para incrementar las visitas a los centros de detención y procesamiento; serán prioridad las sinergias con los gobiernos estatales, particularmente con Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Estado de Oaxaca, por ser las entidades de donde provienen la mayoría de los connacionales que residen en la circunscripción".

'Narco, eres una vergüenza', le dijo Lilly Téllez

Previo a la ratificación, durante la reunión en comisiones, la senadora del PAN, Lilly Tellez, le dijo a Escandón que es una "vergüenza", un criminal y una muestra de que Morena premia la corrupción.

"Chiapas, como nunca antes bajo su gobierno, quedó en manos del crimen organizado, es del conocimiento público, es una realidad y sucedió lo impensable, que empezaron a huir chiapanecos hacia la frontera sur por el grado de violencia, corrupción, descomposición, de peligro, que usted permitió", le reclamó.

"Usted está coludido con los carteles de tráfico de migrantes, de mujeres, de niños, de drogas, de trafico de armas. Por eso explotó el crimen organizado que se dedica a todo tipo de actividades ilícitas siendo usted el titular, dejó usted al estado en la peor crisis. En vez de estar en el consultado debería estar en la cárcel. Usted es una vergüenza para México, algún día lo va alcanzar (la justicia) por haber entregado el estado al crimen organizado, es usted un criminal y la mayoría de los mexicanos lo sabemos", agregó la senadora.

Ante tales aseveraciones, senadores morenistas se pidieron entre ellos "no caer en provocación", sin embargo, Téllez se hizo de palabras con varios legisladores.

-"Narco", le gritó la panista al exmandatario chiapaneco.

-"Gobierno narco el del PAN", le respondieron, "(Eres) una desquiciada".

Escandón no se enganchó. Al retomar la palabra, dijo que no se pronunciaría sobre temas que no competen a la responsabilidad que le fue encomendada por la presidenta Sheinbaum.

"Porque vamos con el deseo de ayudar a nuestros compatriotas", expresó.

-"Corrupto", le siguió gritando Téllez, a lo que Yeidckol Polevnsky respondió que fuera al psiquiatra.