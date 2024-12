Rosa Icela asegura que México no será “el tercer país seguro”

Tras reunirse son senadores de la Comisión de Gobernación, dijo que el gobierno federal está preparado para trabajar con los estados para implementar acciones de asistencia y protección consular de estos mexicanos, así como para reintegrar a los mexicanos a sus de origen.

“Les hicimos patente a las senadoras y senadores, que los mexicanos y mexicanas en el exterior no están solos, donde quieran que se encuentren cuentan con el respaldo y la protección del gobierno de México”, declaró.

Rosa Icela Rodríguez aseveró que México no será el tercer país seguro, que es cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, pero este segundo país se niega a recibirlo y lo remite a un tercero que considere que puede darle las mismas atenciones.

Oposición busca reunirse con presidenta

Después de este encuentro, la coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, señaló que le pidieron a la secretaria de Estado que incluya a la oposición en la conformación de leyes que vienen desde el gobierno federal y aseveró que aspiran a reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo que nosotros hemos solicitado es la disposición de diálogo, la disposición de que no solo se nos escuche en esta instancia legislativa, sino de poder participar en la integración, en la conformación de las leyes, de las reformas que se presenten”, dijo la panista.

La senadora explicó que la reunión fue para que la secretaria de Gobernación presentara su plan de trabajo, por lo que le agradeció que abriera el diálogo. Además sostuvo que aspiran a reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es importante que tengamos un interlocutor con el gobierno federal, en este caso, la secretaria de Gobernación me parece una interlocutora muy valiosa para poder pues aclarar con ella, platicar con ella de los temas que nos preocupan y desde luego que aspiramos a podernos reunir con la presidenta de la República”, declaró.

Mientras, el senador Marko Cortés aseguró que la oposición le pidió que sea permanente el diálogo con todos los senadores.

"Le hicimos saber nuestras preocupaciones. Primero, que mantenga la pluralidad democrática, el respeto, el diálogo, la construcción, que esta reunión sea sólo el inicio de la posibilidad de dialogar, aunque no coincidamos", mencionó.

Asimismo, celebró que la secretaria de Gobernación haya asegurado que México no será el tercer país seguro.

"Nos ha anunciado -cosa que aplaudo- que México no va a ser el patio trasero de los Estados Unidos para recibir migrantes de otros países, lo festejo, no vamos a ser entonces el tercer país seguro. México recibirá a los mexicanos que sean deportados, no podemos recibir a extranjeros, ellos tendrán que irse a sus propios países.