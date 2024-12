Morena alista iniciativa para que "propineros" reciban salario base

Desde el pasado 27 de noviembre, Pedro Haces declaró que buscaría regular el mercado de propinas en México.

“Tenemos que regular no solo el mercado de propinas en los restaurantes, en las gasolineras, en los ‘viene viene’, hay que regular todo lo que no está bien regulado porque todas y todos somos mexicanos, entonces por eso yo me voy a meter en el tema laboral con pies y manos en esta legislatura para ayudar a todas y todos mis connacionales”, dijo el legislador.

Las declaraciones de Haces desataron la polémica enseguida, pues en redes sociales algunos usuarios acusaron que dicha iniciativa estaría enfocada en cobrar impuestos a los empleados que son contratados con un sueldo a base de propinas.

Ante ello, el pasado lunes 2 de diciembre, en conferencia de prensa, el diputado morenista aclaró que su plan es presentar una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, pero para que todas las personas trabajadoras que reciben propinas tengan un salario base.

“Lo que yo quiero como presidente nacional obrero es una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para que todas las personas trabajadoras que reciben propina tengan un salario base; eso es lo que yo dije, no gravar las propinas, porque son de la gente”, indicó.

Voy a presentar una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo para que las personas que perciben propinas, reciban un sueldo base y los beneficios del 123 constitucional. pic.twitter.com/ujtmdN7zsR — Pedro Haces (@PedrohacesO) December 3, 2024

El legislador indicó que para aprobar dicha propuesta en este periodo ordinario o en el próximo, dialogará con las y los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Haces insistió así en que las propinas son sagradas porque es voluntad de un cliente darlas.

“La propina, en cualquier lugar del mundo puede ser un 10%, un 15%, un 18% y un 20%, lo que tú le das a quien te atendió en una gasolinera, en un restaurante, pero aquí lo más importante es que la gente tenga un salario base, que nunca lo ha tenido, y al no tener un salario base no tienen todos los beneficios del 123 constitucional, en la Ley Federal del Trabajo”, precisó.

De tal forma, la iniciativa que Morena alista buscará reforma la la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de establecer que trabajadores "propineros" como repartidores de gas, despachadores de gasolina, meseros, de “valet parking” en centros comerciales y acomodadores de carros cuentan con un salario base, más allá de las propinas que puedan y no percibir.