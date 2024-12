Morena va por reforma para evitar abuso de “votos particulares”

Mencionó que se ha permitido la presentación ante el Pleno del Senado de una “cantidad desproporcionada” de votos particulares, incluso, por parte de senadores que votaron en comisiones a favor del dictamen, pues tienen la finalidad –agregó– “de tener un espacio adicional de participación”.

“Lo anterior implica un distanciamiento respecto del propósito original de los votos particulares, utilizándose esta etapa procedimental como el momento de presentar un posicionamiento particular por parte de cada senadora y senador que lo solicite, por lo que resulta necesario ajustar el marco reglamentario para adecuar su uso”, señaló el morenista en la reforma que presentó.

Por ello propuso modificar el artículo 207 del Reglamento del Senado para precisar que los votos particulares sólo se presentarán tras haber expresado por escrito que votarán en contra del dictamen en comisiones.

“(Con ello) se corrige directamente la incongruente práctica de manifestarse a favor y proponer un voto particular únicamente para hacerse de tiempo en tribuna”, dijo el morenista en su propuesta.

También se busca reformar el artículo 209 para señalar que no se dará trámite alguno al voto en particular que no se cumpla con los requisitos ya mencionados.

Además, cambia el artículo 139 para establecer que en las reuniones de las comisiones ordinarias se emitirá la convocatoria con una anticipación mínima de 24 horas mediante la publicación en la Gaceta del Senado y el envío directo a cada integrante. Es decir, disminuye el tiempo al pasar de 72 a 24 horas.

La iniciativa menciona que, en el caso de las reuniones extraordinarias, los proyectos de dictamen se deberán distribuir con la "oportunidad debida" a los integrantes de las comisiones.

Esto se agrega a que, con el control de Morena en el Poder Ejecutivo y Legislativo, el oficialismo ha logrado aprobar y publicar reformas constitucionales y secundarias en tiempo récord: siete días.

La mayor parte de la modificaciones se han avalado de madrugada, con prisa, sin escuchar a la oposición y hasta con errores que incluso han eliminado otras leyes. Mismas que a su vez han sido aprobadas en la Cámara revisora y luego en los congresos de los estados, minutos u horas después, sin pasar por una revisión o discusión. Esto es contrario a otras modificaciones que, en el pasado, han llevado más de un año ser aprobadas.