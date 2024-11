Legislativo retrasa publicación de lista de aspirantes al Poder Judicial

Dos días antes de cerrar la convocatoria para buscar unan candidatura de juez, magistrado o ministro, el Senado permitió que aquellas personas que desearan participar en la elección y que no se hubieran podido registrar en el sitio web que habilitó, enviarán correos electrónicos para inscribirse,; esto provocó que en 42 horas llegaran 15 mil 242 solicitudes.

Por ello, comentó que un equipo de informática está revisando los correos electrónicos para sacar la lista definitiva de las personas que se registraron. Ello porque hay aspirantes que se inscribieron por esta vía y también desde el sitio web del Senado y algunos otros enviaron un correo por documento.

“Son 15 mil correos que estamos revisando, yo esperaría que antes del 15 (de diciembre) la tengamos (las listas), unos días antes, pero pecaría yo de aventurero decir que el próximo lunes, porque es un trabajo artesanal de revisar los correos y checar que no son los mismos que están en la plataforma”, mencionó.

Mencionó que por eso pidieron al Senado que le asignara al Comité de Evaluación del Poder Legislativo, 15 analistas más para que les ayudara a revisar la información.

También explicó que se aprobó que se usara el correo electrónico para que los interesados se registraran, ya que el sitio web se “saturó”.

“Estábamos nosotros desesperados el viernes y sábado, porque la gente nos hablaba y decía ‘no me puedo inscribir’. Nosotros estábamos tratando de entrar y no, fue una saturación. El sitio no esperaba ese número de solicitudes por eso abrimos los correo para que nadie se quedara sin la posibilidad de enviar su documentación”, aseguró.