Entre críticas de oposición por violencia, Senado avala elevar funciones de SSC

Al hablar de la reforma, el exgobernador Miguel Riquelme señaló que el PRI respalda la modificación constitucional; sin embargo, mencionó que esta reforma atiende de forma parcial la problemática en inseguridad y agregó que la crisis que surgirá por la reforma judicial impedirán la actuación de esta modificación

"Debemos hacer una reforma completa que garantice la actuación de nuestros policías, porque esta reforma la vamos a estar parchando en meses posteriores. Debemos reconocer que México enfrenta una prolongada una crisis de inseguridad, que la violencia ha rebasado las acciones institucionales, que nuestro país sigue acumulando cifras de homicidios y otros delitos", comentó el priista.

En tanto, el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum no busca culpables sino propone respuestas, pues dijo que es el primer paso para recuperar la fuerzas de seguridad en manos de las autoridades civiles.

"Representa la reivindicación de que la estrategia de seguridad en México debe ser guiada por la inteligencia y coordinación y no por la fuerza y letalidad. Con esta reforma se consolidará a la Secretaría de Seguridad como el corazón civil de la estrategia de seguridad", declaró.

Mientras, la ahora morensita Cynthia López Castro se estrenó en la bancada con esta reforma y aprovechó para decirle a sus electores que ahora se encuentra en el partido del gobierno "donde sí se pueden hacer las cosas" e incidir "desde adentro".

"Quiero decirle a mis electores que estén tranquilos, a los 2 millones de personas que me dieron su confianza, que sepan y no se sientan traicionados. Traición es traicionar a México, es mentir, es robar. Soy una mujer de manos limpias, soy una mujer honesta y lo único que estoy haciendo es decir no quiero está más en un partido que no me representa", comentó.