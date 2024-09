Diputados aprueban reforma judicial en sesión maratónica; pasa al Senado

En sus intervenciones los diputados de la oposición alertaron sobre la gravedad de la reforma y sus consecuencias para la división de poderes y el sistema de justicia, por considerar que con la elección de jueces, magistrados y ministros se politizará el Poder Judicial y se debilitará.

Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) defendieron los cambios con el argumento de que la elección de esos funcionarios judiciales los acercará a la sociedad y acabará con la corrupción.

En esta sesión que comenzó por la tarde del martes y terminó esta mañana del miércoles, no participaron la presidenta de la Mesa Directiva, Ifigenia Martínez ni la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero por problema de salud. La última lo anunció en sus redes sociales y agregó que fue hospitalizada en virtud de la cirugía a corazón abierto que tuvo hace tiempo.

La primera votación que tuvo la reforma fue en lo general, en la que se realizaron 6 rondas y participaron 72 diputados. En las madrugada de este miércoles, a las 04:14 horas, los cambios fueron avalados. Después los legisladores realizaron la discusión en lo particular en la que se presentaron 610 reservas.

Sólo pasaron reservas de Morena

Aunque se presentaron 610 reservas durante toda la discusión por parte de las bancadas, sólo pasaron tres del bloque oficialista. Una de ellas fue la presentada por el vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, la cual establece un “importe” para magistrados y jueces.

Ésta señala que los magistrados de circuito, jueces de distrito que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo, serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con los recursos federales a que se refiere el párrafo siguiente al momento de su retiro.

“De aprobarse, de aprobarse la reserva que propongo, se van a reconocer los derechos laborales adquiridos a jueces y magistrados. Decían que no escuchábamos, así se comportan, así. Ah, pero decían que no podíamos modificar el dictamen; ah, pero les vamos a quitar en este momento, con esta reserva, el discurso de que nosotros no pensamos en los trabajadores”, dijo el morenista al presentar la reserva que fue avalada.

Otra reserva que fue aprobaba fue una del PVEM, presentada por el diputado Jesús Martín Cuanalo. Esta es para modificar el segundo párrafo del artículo 101 constitucional con el fin de establecer que, para el caso de Magistradas y Magistrados de Circuito, así como Juezas y Jueces de Distrito, no se limite su derecho a ejercer la profesión en derecho fuera del circuito judicial de su adscripción al momento de dejar el cargo.

Lo anterior porque el texto del dictamen señala que aquellas personas que hayan ocupado el cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistrados de la Sala Superior y de salas regionales del Tribunal Electoral no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

La tercera reserva fue del PT, la cual fue presentada por la diputada Magdalena Nuñez. Esta fue para modificar 11 artículos para establecer el lenguaje inclusivo y la paridad de género en el Poder Judicial de la Federación.

"Si bien es cierto el dictamen contiene la paridad de genero como requisito indispensable para integrar el nuevo poder judicial, en nuestra opinión se hace necesario establecer con claridad el lenguaje inclusivo. Es importante mencionar que las reservas que se presentan tiene la intención de clarificar para que no haya lugar a duda la intención de establecer el criterio de paridad total en los poderes públicos federales, locales", dijo.

¿De qué trata la reforma?

La reforma establece que en 2025, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán destituidos para elegir a los nuevos integrantes, que serán nueve, es decir, dos menos a los que hay actualmente, y durarán en su cargo 12 años y no 15 como ahora.

Mientras, los magistrados de Circuito y Jueces de Distrito serán renovados de forma gradual y escalonada y el cambio comenzará con la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria de 2025; la parte restante será en 2027.

Las elecciones las realizará el Instituto Nacional Electoral (INE); los candidatos podrán participar en foros organizados por ese organismo, pero no deberán usar financiamiento público ni privado en sus campañas, tampoco contratar espacios en radio y televisión para promocionarse y los partidos políticos no deberán realizar actos de proselitismo a favor o en contra de alguna candidatura.

En la reforma también se establece la figura de "jueces sin rostro" para proteger la identidad de los juzgadores que emitan sentencias en contra del crimen organizado. Sin embargo, este planteamiento fue una “sugerencia” del presidente Andrés Manuel López Obrador.