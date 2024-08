Diputados dan base a sistema de salud como Dinamarca, pero sin dar recursos

Como ocurrió en otro dictamen avalado hoy por la Comisión para garantizar derechos a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, para la prestación universal de servicios de salud con amplitud no se estableció la obligación de prever recursos presupuestales adicionales para garantizar que se cumpla y se rechazaron las reservas que propuso la oposición sobre ese tema.

El impacto presupuestario de la reforma fijado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados y avalado por la Comisión de Presupuesto fue de 232,281,634 millones de pesos adicionales; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció que no hay impacto presupuestal.

El dictamen optó por validar la opinión de la SHCP: “los diputados de la Comisión, ponderan que es un resultado de mayor valor el reconocer el derecho a la atención médica universal, gratuita e integra, que el soporte de un coste presupuestario como el señalado por el Centro y la Comisión de Presupuesto”, quedó en el dictamen.

“Estamos en dos mundos: la SHCP dice que no tiene impacto” por lo que “será una reforma de saliva” ya que no hay plazas, hospitales, recursos, expuso el diputado de Acción Nacional (PAN) Éctor Ramírez Barba.

En la discusión en lo particular propuso “si no va a costar nada agreguemos que el Estado está obligado a reembolsar” por la atención que no fue recibida, pidió el panista.

Al mismo tiempo, sugirió que se establezca una cuota social para que se suministre los medicamentos o la prestación de servicios en el sector privado en caso de que las instituciones públicas no puedan proveerlos.

"Si estamos seguros –como se dice en las mañaneras que hay 99% de abasto–, pues el reembolso va a ser pequeño y si como dice Hacienda que no hay impacto, pues es muy fácil”, criticó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Braulio López, propuso una reserva para agregar que se debe realizar una reforma fiscal progresiva y gradual del gasto público en materia de salud “y que se garanticen los recursos suficientes que garanticen sus servicios y programas unificando los recursos del sistema de salud así como las fuentes de financiamiento”.

Eduardo Zarzoza, del PRI, propuso la adición de un tercero transitorio del decreto para establecer que el gobierno federal tendrá un plazo de 180 días naturales para realizar los ajustes presupuestarios necesarios para cumplir con las modificaciones del Decreto.

La diputada @LauHaro presentó una reserva al dictamen de reforma al artículo 4° constitucional para que además de atención médica integral, universal y gratuita, el Estado garantice un trato digno e igualitario a los usuarios de los servicios de salud. pic.twitter.com/ac5fbBXVqX — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) August 9, 2024

Morena rechazó todas esas reformas y prosperó sólo una, la promovida por esa misma bancada para agregar que además de todos los servicios que debe brindar el Estado está el de las consultas.