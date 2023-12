Héctor Vasconcelos es nombrado representante de México ante la ONU

✅ Con 70 votos favor y uno en contra, el #SenadoMexicano ratifica a Héctor Vasconcelos y Cruz como embajador y representante permanente de México ante el Sistema de las Naciones Unidas. pic.twitter.com/aSu9vc69gR — Senado de México (@senadomexicano) December 14, 2023

En dicho oficio de destaca la designación de Vasconcelos como embajador extraordinario y plenipotenciario para que funja como ante el Sistema de las Naciones Unidad, con sede en Nueva York, según la facultad que le confiere la fracción tercera del artículo 89 constitucional.

Vasconcelos, ahora expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, remitió un oficio a Rivera en el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir de este jueves 14 de diciembre.

“El que suscribe, Héctor Enrique Vasconcelos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción XIII, 11, 12 y 13, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, le solicito amablemente someta a la consideración del Pleno mi solicitud de licencia para separarme del cargo como Senador de la República, por tiempo indefinido a partir del 14 de diciembre de 2023”, informó el morenista.

¿Quién es Héctor Vasconcelos?

Héctor Vasconcelos nació en la Ciudad de México. Es hijo de José Vasconcelos y de Esperanza Cruz.

Es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Harvard, maestro en Historia Política por la Universidad de Cambridge y realizó los estudios de doctorado en la Universidad de Oxford. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, investigador en el Centro de Estudios Políticos y asesor en la máxima casa de estudios.

Fue director general del Festival Internacional Cervantino y primer secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. También fungió como secretario general del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, así como presidente de la fundación Friends of the Arts of Mexico y director general de Operalia '94.

Dirigió el área de Difusión Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue coordinador general de asuntos especiales en la Cancillería mexicana, cónsul de México en Boston y embajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia.

Además, se desempeñó como fundador de Morena y en 2015 fue electo al Comité Ejecutivo Nacional como Secretario de Mexicanos en el Exterior y Asuntos Internacionales.

Fue precandidato a jefe delegacional para la delegación Miguel Hidalgo. Al no favorecerle el voto, se reintegró a sus tareas académicas en la UNAM y partidistas en Morena.

En febrero de 2016 fue invitado a colaborar en el comité redactor del Proyecto Alternativo de Constitución para la Ciudad de México que Morena presentó en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. En 2018, fue electo senador de la República por la vía plurinominal.

Fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado e integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte; América Latina y el Caribe; y Europa.

Asimismo, encabeza la delegación de México ante el Consejo de Europa y ante la Unión Interparlamentaria.