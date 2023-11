Senado avala informe de Fuerzas Armadas; revive debate sobre “militarización”

Los gobernadores, corresponsables

“En este periodo no se hizo absolutamente nada” para avanzar hacia el retitro de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, alertó tambioén Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.

“El informe no acredita que las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad estén realizadas conforme a los parámetros de convencionalidad; es decir, que su actuación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria (…) el informe no abona tampoco a la construcción de una ruta de salida, calendarizada, de las Fuerzas Armadas y eso es preocupante”, acusó.

Para el emecista “aprobar este informe significa seguir avalando el fracaso de una estrategia de seguridad fallida, que no ha disminuido la incidencia delictiva y la impunidad y que sigue incrementando el despliegue de las Fuerzas Armadas sin que existan criterios objetivos para medir sus resultados”.

El panista Damián Zepeda cuestionó la falta de resultados de la Guardia Nacional.

Sin embargo por el Partido Verde el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, expriísta e impulsor del voto tricolor a favor de que se ampliara el uso de las Fuerzas Armadas hasta 2028, defendió su voto entonces y ahora, a favor.

“A nadie se le pide aplaudir la estrategia” pero hay avances, dijo y “el mecanismo empieza a funcionar”.

Reconoció que hay desinformación, por ejemplo, sobre el ejercicio presupuestal de las tareas de las Fuerzas Armadas en seguridad y tampoco tuvo respuesta su pregunta sobre el respaldo social que tiene hoy el crimen organizado.

Pero sobre los resultados, responsabilizó a las entidades, pues 17 de ellas pidieron la presencia de la Marina y son entidades como Guanajuato las que no pueden culpar a la federación por el aumento de la criminalidad.

“¿Saben quienes se negaron a recibir información? El dictamen dice que no podemos definir el tiempo de retiro porque no contamos con la información suficiente, porque esa información nos la tienen que dar los estados, los señores gobernadores simplemente no quisieron venir”, acusó.

Pero ahora en el dictamen tendrán un mandato: “en 60 días todos los gobernadores tendrán que dar cuenta a este Senado de los datos que les estamos pidiendo, si no lo hacen serán exhibidos”, dijo el expriísta.