Con aplanadora de la 4T, avanza Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados

La ley aprobada en lo general considera ingresos totales por 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos y un techo de endeudamiento interno de 1.9 billones de pesos.

Al presentarlo ante el pleno, el presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Armando Melgar, del Partido Verde (PVEM), afirmó que el dictamen es “lo que el país necesita” para mantener una economía sana y sostenible, los niveles de inversión en la infraestructura en el sureste del país, y dotar de recursos a programas sociales sin nuevos impuestos.

Sin embargo, la oposición alertó sobre el incremento en la deuda pública interna autorizada, por 1.9 billones de pesos, y aseguró que aumentará la carga fiscal a los ahorradores, pues aumentará la retención la tasa de retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a inversionistas y ahorradores para pasar del 0.15% actual a 1.48%, incremento de 886%.

Esa disposición incluida en los artículos 21 y 135 de la LIF fue explicada a su modo por la diputada Laura Imelda Pérez Segura, de Morena, quien sostuvo que decir que hay aumento es “otra mentira más” de la oposición.

“Quieren hacer creer que no tiene que ver con un ajuste a la fórmula originada en 2016-2017 por una tasa variable, no es mayor el impuesto, es una retención que además es deducible del pago de ISR y además las pensiones están exentas”, dijo la legisladora de la bancada morenista, quien aseguró que la deuda no va a la alza, pues con relación al Producto interno Bruto (PIB) es manejable.