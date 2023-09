Congreso arranca último año de la 65 Legislatura

La senadora Marybel Villegas, cercana a Ricardo Monreal, senador con licencia, perdió la votación pero alcanzó 26 sufragios.

En su discurso al ganar la elección de su bancada, Rivera evidenció que la disputa por la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación permeó en la elección de la mesa directiva y lamentó que se haya hecho grupos por ello.

“Quiero decirles algo que me da mucha tristeza, aunque todos estamos inmersos en el proceso interno nacional, donde Morena va a elegir al coordinador de la cuarta transformación y eso ha permeado al interior de los grupos parlamentarios y de todas las instituciones y la sociedad. Quiero decirles que yo, que yo que soy una constructora de este movimiento, me queda claro que uno no viene a hacer grupos, uno viene a servir a la patria”.

“Compañeros, yo no me acerqué a nadie de ustedes a pedirles su voto poniendo por el frente a algún aspirante a la presidencia o a la coordinación de la cuarta transformación, porque me queda claro la calidad moral que es la que me representa y los representa. Si alguien vino a hacer aquí grupo, que pena, lo siento mucho. Yo estoy a las órdenes y al servicio de todas y todos ustedes, porque he comprendido que solo con calidad moral uno puede mirar de frente a todas y todos”, atajó Rivera.