Sansores reclama a Mier por rumores sobre cargo para “Alito” Moreno

En su programa semanal Martes del Jaguar, Sansores Sanromán advirtió: “Ignacio, esto no se vale”.

“Ignacio, es una vergüenza verte besándole los pies a este señor. ¿Qué te dio? ¿Te está dando dinero anticipado para tu campaña? Porque sabemos que quiere ser candidato al gobierno de su estado. Pero no así.

“¿Tienes algún jefe? Yo te pregunto Ignacio: ¿te está dando instrucciones algún jefe que te dice qué es lo que tienes que hacer? ¿Hay compromisos previos? ¿Qué le deben a Alejandro? A mí que me digan porque esto no es normal, ya esto me huele… me apesta”, advirtió la morenista.

Moreno Cárdenas fue el protagonista principal de audios filtrados que Sansores difundió profusamente en 2022 en su programa semanal, para acusar a “Alito” de presunta corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos.

Por eso alertó que Moreno es intransitable para Morena: “esto no se vale, es directamente contra Campeche, así lo sentimos, para nosotros es una puñalada, para ti (Mier Velazco) es solamente una jugada política”.

Además aseguró que hay inconformidad en la bancada. “Hoy me entero que hay por los pasillos (de la Cámara) una inconformidad de los compañeros diputados que está exigiéndoles él, que voten para que el próximo presidente de la Cámara de Diputados en el mes de septiembre sea una gente del PRI, que le tocaría al PRI, porque se van turnando, pero quiere que sea Alito Moreno”, dijo Sansores.

“Lo vuelve a resucitar de las cenizas, ¿qué es eso? No puede ser. Yo creo que ya hemos llegado al límite”, reclamó Sansores al pedir al líder morenista “que no nos lastime de esa manera”.