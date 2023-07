Señalamiento de nepotismo confronta a panista con el morenista Ignacio Mier

Pérez Jaén dijo que este es el primer caso de nepotismo de una serie más que dará a conocer en breve, pues morenistas, petistas y legisladores de Movimiento Ciudadano “han incrustado” a una serie de familiares y amigos.

Mier Velasco dijo la semana pasada que no tiene conflicto de interés, pues su hermano Marco Fernando trabaja en la ASF desde hace dos décadas, pero Pérez Jaén demostró con documentación oficial que esa persona empezó a laborar apenas el 1 julio de 2021 como “director general adjunto de enlace legislativo” y previamente tuvo otros empleos.

Mier había asumido apenas meses antes la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, tras irse de licencia el exdiputado Mario Delgado.

“¿Qué objetividad puede haber en la ASF cuando el hermano trabaja de enlace?”, cuestionó la panista en rueda de prensa en el Senado al recordar que también fue irregular que Mier Velasco se haya entrevistado en privado con el auditor David Colmenares dos días antes de que éste entregara un primer informe de resultados de auditorías al ejercicio 2022, que producto de pocas revisiones arrojó también pocos resultados.

Horas después Ignacio Mier Velasco ofrecía otra rueda de prensa en el Senado, cuando la panista se acercó para entregarle un paquete de leyes y demandarle estudiarlas pues infringió la ley al sostener encuentros con el auditor y al tener a su hermano en la ASF.

- “Tenga, tenga, la Ley de fiscalización y rendición de cuentas”, dijo la panista al recordarle que no puede tener reuniones con un órgano que con autonomía técnica.

- “Esas son infantiladas”, le contestó Mier, en voz baja, lo que le valió más críticas.

- “Ahora vemos los resultados magros… infantiladas las de usted y póngase a estudiar”.

- “Qué bueno... ya que estamos en eso aquí le entrego la Constitución de la Ciudad de México”, dijo Mier al desviar el tema con la entrega de un ejemplar para que a su vez se lo dé –pidió- al diputado Jorge Romero, panista involucrado en el llamado “cártel inmobiliario”.

- “A ver no me desvíe estamos hablando de su reunión con el auditor”, le reviró la panista Pérez Jaén, quien aclaró que ella no sostendría reuniones como Mier.