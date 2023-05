¿Cuáles son los nuevos días de descanso que propone Morena?

Tres de estos días están contemplados en mayo, mientras que los otros dos se encuentran en noviembre. Los casos son los siguientes:

5 de mayo – Día de la Batalla de Puebla

10 de mayo – Día de las Madres

15 de mayo – Día del Maestro

1 y 2 de noviembre – Día de los Muertos

Aunque estos días no son oficiales, suelen ser de descanso para los estudiantes; sin embargo, este no es el caso de los trabajadores pues, al no estar contemplados en la ley, los empleadores no tienen la obligación de darlos a su plantilla.

¿Cuáles son los días de descanso oficial en México?

El artículo 74 de la LFT plantea las siguientes fechas como de asueto obligatorio:

El 1de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El 1 de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

El 25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.