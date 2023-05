"Prefiero ser nada antes que traicionar al presidente AMLO", dice Monreal

El senador consideró que, aunque confiaba en que los nombramientos de los nuevos comisionados del INAI fueran aprobados, "quizá las decisiones que en ese momento se tomaron ya no se tomaron en el grupo y menos influido por el líder del grupo".

"Lo acepto, lo acepto porque conozco bien la política, no me extraña, conozco los factores del poder, de las decisiones que en su momento se deben de tomar, y no me extraña ni me siento tan poco ofendido, son razones de Estado o razones las que en ese momento se toman y que el líder sale rebasado, no puedes frente a otras fuerzas políticas más poderosas tomar decisiones ni competir sobre las mismas", agregó.

Sobre el reencuentro que tuvo con el presidente López Obrador, Monreal dijo que fue algo que le hizo sentir feliz, pues esto ocurrió luego de dos años en que no tuvieron acercamiento alguno.

"Cómo no voy a estar feliz si, después de dos años de no verlo y de no conversar con él, tuvimos la oportunidad de intercambiar y aclara muchas cosas... yo soy un hombre que siempre tiende a conciliar, nunca a confrontar, nunca ha generado encono, odio, diatriba, soy un hombre tranquilo, conciliador, que busca consensos, que busca acuerdos, a veces lo logro, pero no siempre", dijo.

Sobre sus aspiraciones rumbo a la contienda electoral presidencial en 2024, el senador dijo: "Sigo siendo aspirante, conozco mi realidad, no soy ingenuo, veo las encuestas de manera cotidiana que me colocan en 10, 12 puntos, hasta menos, pero yo recuerdo que cuando fui candidato a gobernador en 1998 todas las encuestas me daban por perdido y gané, no confío mucho en que esto pueda cambiar, entiendo los factores de poder y entiendo muy bien la toma de decisiones, no me autoengaño".

"Estoy aplicado en la candidatura presidencial dentro de Morena, aunque entiendo las condiciones en que se encuentra, pero no soy un ambicioso vulgar, estoy luchando, podré o no lograrlo pero estoy muy tranquilo conmigo mismo tratando de mantener la unidad y la cohesión de Morena que va a ser un proceso, para mí, muy competido", dijo.

Insistió en que en su momento él, como presidente de la Jucopo, dio aviso a los senadores de las demás bancadas de que los trabajos legislativos del pasado viernes se llevarían a cabo en una sede alterna, ya que no había condiciones para hacerlos en el Senado de la República.