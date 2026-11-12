Hoy no Circula CDMX y Edomex: estos son los autos que descansan este jueves 12 de noviembre

El calendario del Hoy No Circula cambia diariamente según el color del engomado y el último dígito de la placa, por lo que es recomendable verificar las restricciones antes de salir para evitar sanciones o contratiempos.

¿Qué autos no circulan este jueves 12 de noviembre?

El no cumplir con el Hoy No Circula puede significar una multa económica, además del traslado del vehículo al corralón. Estas son las restricciones que estarán vigentes para este días, las excepciones contempladas por las autoridades y qué debes hacer en caso de que se active una contingencia ambiental.

De acuerdo con el calendario semanal del programa Hoy No Circula, este jueves 12 de noviembre deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan las tres condiciones siguientes:

Engomado verde.

Terminación de placa 1 o 2.

Holograma de verificación 1 o 2.

La restricción estará vigente desde las 05:00 hasta las 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los 18 municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa ambiental.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)





¿En qué zonas está activo el Hoy No Circula?

Se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México.

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco