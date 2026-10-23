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CDMX

Hoy No Circula 23 de octubre de 2026: estos autos no circulan en CDMX y Edomex este viernes

El programa restringe el tránsito en el Valle de México de autos con base en engomado, terminación de placa y tipo de holograma.
vie 23 octubre 2026 05:00 AM
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Fotografía aérea del Viaducto Río de la Piedad en la Ciudad de México. Se observa una amplia avenida con carriles centrales de alta velocidad y carriles laterales, con flujo denso de automóviles en ambos sentidos, divididos por un camellón de concreto que cubre el antiguo río entubado.
El Hoy No Circula limita la circulación vehicular para reducir la contaminación del aire. (erlucho/Getty Images)

Si planeas manejar este viernes 23 de octubre de 2026 en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene hacer una pausa antes de arrancar y revisar el calendario del programa Hoy No Circula.

Ignorar la restricción puede traducirse en una multa de más de 3,000 pesos, por lo que anticiparte te ahorrará dinero, tiempo y malos ratos.

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¿Qué autos no podrán circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial , la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplicará para los vehículos con las siguientes características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

¿Qué autos están exentos?

Pueden circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

Si tu coche pertenece a alguno de estos grupos, puedes circular con normalidad.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que únicamente aplica la restricción habitual del programa.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, durante la conferencia matutina del 13 de marzo de 2024 donde muestra una tabla con las condonaciones que se dieron a la iniciativa privada durante 2007 a 2018.
De la prohibición de AMLO a la regularización fiscal sin límite de ingresos para grandes contribuyentes La reserva a la Ley de Ingresos 2027 presentada por Ricardo Monreal elimina el límite de 300 millones de pesos anuales de grandes contribuyentes para acceder a descuentos en deudas fiscales.

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

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¿De cuánto es la multa por incumplir?

No respetar el Hoy No Circula puede impactar directamente tu bolsillo. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor de la UMA en 113.14 pesos, la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la imponga.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Contaminación ambiental

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