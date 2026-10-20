Caso AXE Ceremonia: las fallas en el montaje que llevaron a 10 nuevas vinculaciones

De acuerdo con la Fiscalía, las siete personas y las tres empresas fueron vinculadas a proceso por el homicidio culposo de Miguel. Además, la empresa encargada de administrar el Parque Bicentenario también fue vinculada por la muerte de Berenice.

Con esta resolución, suman ocho personas y tres empresas vinculadas a proceso por el caso, incluida María del Pilar “N”, responsable de Protección Civil del festival, cuya vinculación por el homicidio culposo de Miguel se obtuvo el pasado 15 de octubre.

La investigación identificó posibles responsabilidades en la administración del recinto, la organización del festival y el montaje de las estructuras involucradas en el accidente.

Uno de los hallazgos centrales fue un dictamen mecánico forense que determinó que la plataforma elevadora que cayó sobre los fotoperiodistas se utilizó para funciones para las que no había sido diseñada.

¿Qué pasó en el festival AXE Ceremonia?

El 5 de abril de 2025, durante la primera jornada del festival AXE Ceremonia, realizado en el Parque Bicentenario, una plataforma elevadora que sostenía una estructura decorativa cayó sobre los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, quienes cubrían el evento para el medio Mr. Indie. Ambos fallecieron a consecuencia del accidente.