A más de un año de la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles durante el festival AXE Ceremonia , la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo 10 nuevas vinculaciones a proceso contra siete personas y tres empresas por su probable responsabilidad en el accidente ocurrido el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario.
Caso AXE Ceremonia: las fallas en el montaje que llevaron a 10 nuevas vinculaciones
De acuerdo con la Fiscalía, las siete personas y las tres empresas fueron vinculadas a proceso por el homicidio culposo de Miguel. Además, la empresa encargada de administrar el Parque Bicentenario también fue vinculada por la muerte de Berenice.
Con esta resolución, suman ocho personas y tres empresas vinculadas a proceso por el caso, incluida María del Pilar “N”, responsable de Protección Civil del festival, cuya vinculación por el homicidio culposo de Miguel se obtuvo el pasado 15 de octubre.
La investigación identificó posibles responsabilidades en la administración del recinto, la organización del festival y el montaje de las estructuras involucradas en el accidente.
Uno de los hallazgos centrales fue un dictamen mecánico forense que determinó que la plataforma elevadora que cayó sobre los fotoperiodistas se utilizó para funciones para las que no había sido diseñada.
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¿Qué pasó en el festival AXE Ceremonia?
El 5 de abril de 2025, durante la primera jornada del festival AXE Ceremonia, realizado en el Parque Bicentenario, una plataforma elevadora que sostenía una estructura decorativa cayó sobre los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, quienes cubrían el evento para el medio Mr. Indie. Ambos fallecieron a consecuencia del accidente.
Tras los hechos, la Fiscalía capitalina inició una investigación para determinar las responsabilidades por la instalación de las estructuras, las condiciones de seguridad del festival y el cumplimiento de las medidas de Protección Civil.
El accidente derivó en la cancelación de la segunda jornada del evento y abrió un proceso judicial contra personas y empresas relacionadas con su organización y operación. Es así que a más de un año de los hechos, la Fiscalía informó sobre la vinculación a proceso de siete personas y tres empresas.
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¿Quiénes son los siete nuevos imputados?
La Fiscalía CDMX detalló que las personas investigadas desempeñaban funciones relacionadas con la administración del recinto, la producción del festival y la instalación de las estructuras.
En la administración del Parque Bicentenario, Eduardo “N”, representante legal de la empresa encargada del recinto, era responsable de implementar y dar seguimiento al Programa Especial de Protección Civil.
Otro de los imputados es Marcos Francisco “N”, gerente de Operaciones, quien firmó la minuta de una inspección realizada antes del festival, cuando la estructura que posteriormente cayó todavía no estaba instalada.
En tanto que María “N”, directora de Producción, declaró que durante una reunión celebrada el 28 de marzo de 2025 se aprobó instalar cuatro plataformas elevadoras.
En las labores de producción y ambientación también participaron Nathalie “N”, representante legal de la empresa responsable del montaje, quien firmó una carta en la que asumió obligaciones relacionadas con esas estructuras.
De acuerdo con las entrevistas recabadas por la Fiscalía, Rodrigo Napoleón “N”, director creativo, intervino en la instalación de las plataformas, mientras que Pedro “N”, productor de eventos, participó en su recepción y montaje.
La Fiscalía señaló que estas actividades forman parte de las líneas de investigación para determinar las responsabilidades individuales en el accidente.
Una empresa también fue vinculada por la muerte de Berenice
La resolución judicial también alcanzó a la empresa encargada de administrar el Parque Bicentenario por el homicidio culposo de Berenice Giles.
Según la Fiscalía capitalina, la empresa no suscribió el acuerdo reparatorio celebrado el 29 de mayo de 2026 entre los familiares de la fotoperiodista, las ocho personas físicas y las otras dos empresas investigadas.
Por esta razón, la vinculación de la empresa administradora del recinto por la muerte de Berenice se mantiene dentro del proceso judicial, mientras que las nuevas vinculaciones relacionadas con el fallecimiento de Miguel corresponden a las siete personas y las tres empresas.
¿Qué medidas cautelares impuso el juez?
Como parte de la resolución, el juez estableció medidas cautelares para las personas físicas y las empresas vinculadas a proceso.
De esta manera, las siete personas deberán presentarse cada dos meses ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Ciudad de México. También tienen prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas.
En el caso de las tres empresas, el juez fijó un plazo de cinco días hábiles para presentar las garantías económicas impuestas previamente, por un monto de 500,000 pesos para cada compañía.
Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades podrán continuar recabando elementos para esclarecer los hechos.
La Fiscalía CDMX informó que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades por la muerte de los dos fotoperiodistas y garantizar el acceso a la justicia de sus familias.