SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



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De acuerdo con la CAMe, las condiciones atmosféricas comenzaron a favorecer una mayor dispersión de los contaminantes. La presencia de nubosidad más desarrollada y el incremento de los vientos provenientes del norte contribuyeron a mejorar la ventilación en la región.

La Comisión indicó que las concentraciones de ozono que alcanzaron niveles considerados de mala calidad del aire en algunas estaciones de monitoreo, al norte y sur del Valle de México, mostraron una tendencia descendente.

Las autoridades estimaron que estas condiciones se mantendrán durante las próximas horas, por lo que no se prevé un repunte significativo en los niveles de ozono.





Hoy no circula

Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendiera la contingencia ambiental este domingo a las 15:00 horas, también quedaron sin efecto las medidas extraordinarias de movilidad que contempla el llamado Doble Hoy No Circula .

Por lo tanto, durante la tarde y noche de este domingo 13 de septiembre no habrá restricciones adicionales para los automóviles particulares. Los vehículos con hologramas 00, 0, 1 y 2 podrán circular con normalidad, independientemente del color de su engomado o de la terminación de sus placas.

A partir del lunes 14 de septiembre, el Hoy No Circula retomará las condiciones establecidas en su calendario habitual. En esta ocasión, la restricción corresponderá a los automóviles con e ngomado amarillo, placas terminadas en 5 o 6 y holograma 1 o 2.