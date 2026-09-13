Los vehículos con holograma 00 y 0 quedarán fuera de la restricción, sin importar el color del engomado ni el último número de la matrícula. También estarán exentos los automóviles eléctricos e híbridos, así como unidades que cuenten con placas para personas con discapacidad y determinados vehículos destinados a servicios autorizados, como transporte escolar, emergencias y servicios funerarios.
El programa Hoy No Circula mantiene un horario de aplicación de las 05:00 a las 22:00 horas. Las disposiciones correspondientes al lunes tendrán vigencia tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en municipios conurbados del Estado de México incluidos en el programa.
En el Estado de México, las restricciones aplicarán en Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.