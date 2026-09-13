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CDMX

Contingencia ambiental por ozono se suspende en CDMX y Edomex

La contingencia ambiental fue suspendida y el Doble Hoy No Circula quedó sin efecto. Conoce qué autos tienen restricción este lunes.
dom 13 septiembre 2026 10:00 AM
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Panorámica de capital vista desde avenida constituyentes.
La CAMe informó que continuará monitoreando la calidad del aire y las condiciones meteorológicas en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

Tras mantenerse durante dos días, la contingencia ambiental por altas concentraciones de ozono fue suspendida en la Ciudad de México y el Estado de México, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

La dependencia dio por concluida la sexta contingencia ambiental registrada en lo que va de 2026. El episodio comenzó el día anterior debido a niveles elevados de ozono en distintas zonas del Valle de México.

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De acuerdo con la CAMe, las condiciones atmosféricas comenzaron a favorecer una mayor dispersión de los contaminantes. La presencia de nubosidad más desarrollada y el incremento de los vientos provenientes del norte contribuyeron a mejorar la ventilación en la región.

La Comisión indicó que las concentraciones de ozono que alcanzaron niveles considerados de mala calidad del aire en algunas estaciones de monitoreo, al norte y sur del Valle de México, mostraron una tendencia descendente.

Las autoridades estimaron que estas condiciones se mantendrán durante las próximas horas, por lo que no se prevé un repunte significativo en los niveles de ozono.

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Hoy no circula

Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendiera la contingencia ambiental este domingo a las 15:00 horas, también quedaron sin efecto las medidas extraordinarias de movilidad que contempla el llamado Doble Hoy No Circula .

Por lo tanto, durante la tarde y noche de este domingo 13 de septiembre no habrá restricciones adicionales para los automóviles particulares. Los vehículos con hologramas 00, 0, 1 y 2 podrán circular con normalidad, independientemente del color de su engomado o de la terminación de sus placas.

A partir del lunes 14 de septiembre, el Hoy No Circula retomará las condiciones establecidas en su calendario habitual. En esta ocasión, la restricción corresponderá a los automóviles con e ngomado amarillo, placas terminadas en 5 o 6 y holograma 1 o 2.

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Los vehículos con holograma 00 y 0 quedarán fuera de la restricción, sin importar el color del engomado ni el último número de la matrícula. También estarán exentos los automóviles eléctricos e híbridos, así como unidades que cuenten con placas para personas con discapacidad y determinados vehículos destinados a servicios autorizados, como transporte escolar, emergencias y servicios funerarios.

El programa Hoy No Circula mantiene un horario de aplicación de las 05:00 a las 22:00 horas. Las disposiciones correspondientes al lunes tendrán vigencia tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en municipios conurbados del Estado de México incluidos en el programa.

En el Estado de México, las restricciones aplicarán en Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

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Contingencia ambiental Ciudad de México

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