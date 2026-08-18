¿Se puede cambiar de prepa después de los resultados de ECOEMS? Esto dice la convocatoria

¿Por qué te asignaron esa prepa en 2026?

Para las opciones de la UNAM y el IPN que requieren examen, ECOEMS considera: número de aciertos obtenidos, orden de las preferencias educativas que registró cada aspirante y la disponibilidad de lugares en cada opción. Además, era necesario contar con un promedio mínimo de 7.0 en secundaria.

Esto significa que no necesariamente se asigna la primera opción que aparece en el registro. Si los lugares disponibles de esa escuela no alcanzan para todas las personas que la solicitaron, el resultado depende de los criterios establecidos para el proceso.

La Gaceta Electrónica de Resultados explica que el IPN y la UNAM realizaron su asignación considerando precisamente estos factores. Por ello, haber colocado una escuela como primera opción no significa ser asignado directamente.

UNAM e IPN no permiten el cambio de prepa

La información publicada por el mecanismo Mi Derecho, Mi Lugar para la inscripción de la UNAM establece expresamente que la asignación del plantel se realiza con base en los aciertos obtenidos y que no se autorizarán cambios de plantel.

Lo mismo para el IPN, tampoco se contempla un mecanismo general para que una persona simplemente rechace el plantel asignado y solicite otro CECyT o CET.

¿Qué pasa si no te gustó la escuela que te asignaron?

La Gaceta Electrónica de Resultados contempla mecanismos para las personas que no obtuvieron ninguna de las opciones educativas que solicitaron, particularmente quienes participaron en la modalidad 2 y no fueron asignadas a alguna de sus opciones del IPN o la UNAM.

La Prepa 9 de la UNAM es la que tiene más demanda de aspirantes por cada lugar disponible, de acuerdo con datos de Comipems. (Cuartoscuro/Rogelio Morales)

Estos aspirantes pueden solicitar ingreso en opciones educativas que todavía tengan lugares disponibles, los cuales se pueden consultar en el documento oficial.

El procedimiento extemporáneo está disponible del 19 al 26 de agosto de 2026 y las personas interesadas deben ingresar al portal de Mi Derecho, Mi Lugar con su Llave MX, consultar las opciones que todavía tienen cupo y realizar la solicitud correspondiente.