¿Se puede cambiar de prepa después de los resultados de ECOEMS? Esto dice la convocatoria
El resultado de ECOEMS depende de los aciertos, las preferencias registradas y la disponibilidad de lugares. Para algunos estudiantes existe una alternativa de asignación durante la etapa extemporánea.
Los resultados del ECOEMS 2026 ya fueron publicados y miles de estudiantes conocieron este martes 18 de agosto qué preparatoria les corresponde para comenzar el ciclo escolar. Sin embargo, para quienes les asignaron una escuela que no era su primera opción, existe la opción de revisar qué instituciones tienen cupos disponibles.
Además, en caso de estar conforme con la asignación, es importante verificar las fechas de inscripción designadas por cada institución.
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¿Por qué te asignaron esa prepa en 2026?
Para las opciones de la UNAM y el IPNque requieren examen, ECOEMS considera: número de aciertos obtenidos, orden de las preferencias educativas que registró cada aspirante y la disponibilidad de lugares en cada opción. Además, era necesario contar con un promedio mínimo de 7.0 en secundaria.
Esto significa que no necesariamente se asigna la primera opción que aparece en el registro. Si los lugares disponibles de esa escuela no alcanzan para todas las personas que la solicitaron, el resultado depende de los criterios establecidos para el proceso.
La Gaceta Electrónica de Resultados explica que el IPN y la UNAM realizaron su asignación considerando precisamente estos factores. Por ello, haber colocado una escuela como primera opción no significa ser asignado directamente.
UNAM e IPN no permiten el cambio de prepa
La información publicada por el mecanismo Mi Derecho, Mi Lugar para la inscripción de la UNAM establece expresamente que la asignación del plantel se realiza con base en los aciertos obtenidos y que no se autorizarán cambios de plantel.
Lo mismo para el IPN, tampoco se contempla un mecanismo general para que una persona simplemente rechace el plantel asignado y solicite otro CECyT o CET.
¿Qué pasa si no te gustó la escuela que te asignaron?
La Gaceta Electrónica de Resultados contempla mecanismos para las personas que no obtuvieron ninguna de las opciones educativas que solicitaron, particularmente quienes participaron en la modalidad 2 y no fueron asignadas a alguna de sus opciones del IPN o la UNAM.
Estos aspirantes pueden solicitar ingreso en opciones educativas que todavía tengan lugares disponibles, los cuales se pueden consultar en el documento oficial.
El procedimiento extemporáneo está disponible del 19 al 26 de agosto de 2026 y las personas interesadas deben ingresar al portal de Mi Derecho, Mi Lugar con su Llave MX, consultar las opciones que todavía tienen cupo y realizar la solicitud correspondiente.
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Sin embargo, este mecanismo no equivale a cambiar la escuela que ya te fue asignada. Se trata de un procedimiento para solicitar ingreso a otra opción cuando existen lugares disponibles y bajo las condiciones establecidas por ECOEMS.
¿Cuándo termina el proceso de asignación 2026?
La convocatoria de ECOEMS establece que el proceso y las asignaciones correspondientes concluirán el 28 de agosto de 2026.
Después del 26 de agosto, las instituciones que todavía tengan lugares disponibles podrán ofrecerlos mediante sus propios procedimientos, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.
Fechas de inscripción a las prepas de IPN, UNAM y Conalep
En cada una de las opciones que están en Mi Derecho, Mi Lugar, es importante ser asignado en el plantel, contar con el comprobante de registro y los requisitos establecidos por cada institución.
Las fechas de entrega de solicitud y documentación para el Conalep serán por la primer letra de su apellido:
A, B, C, CH, D, E, F, el 25 de agosto.
G, H, I, J, K, L, LL, el 26 de agosto.
M, N, Ñ, O, P, Q, el 27 de agosto.
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, el 28 de agosto.
El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas cada día.
En el caso del IPN, las inscripciones serán de acuerdo al plantel:
En el caso de la UNAM hay un procedimiento distinto, para los estudiantes que fueron asignados en sus preparatorias es importante que del 18 al 21 de agosto de 2026 ingresar a “TU SITIO” para realizar el examen diagnóstico de inglés, tener la hoja de datos estadísticos e imprimir la documentación necesaria para tu inscripción en el plantel asignado y obtener la cita para Entrega Documental.