Hoy No Circula 18 de agosto: autos que no circulan en CDMX y Edomex este martes

¿Cuáles son los autos que no circulan este martes?

- Autos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8.

- Vehículos con holograma de circulación 1 y 2.

Si tu auto cumple con estos criterios, busca otras alternativas de movilidad como transporte público o taxis por aplicación.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

Autos que sí circulan este martes 18 de agosto

- Autos con holograma de circulación 0 y 00.

- Autos eléctricos o híbridos.

- Vehículos con holograma de verificación 1 y 2 cuyas placas no terminen en 7 u 8.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), de momento no se tiene contemplada la activación de esta medida extraordinaria.

Recuerda que el Doble Hoy No Circula es una medida extraordinaria que entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental.