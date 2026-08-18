Hoy No Circula 18 de agosto: autos que no circulan en CDMX y Edomex este martes

Esta medida aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
A esta cobertura se sumaron desde el 1 de julio de 2025 dos municipios más:
-Toluca
-Santiago Tianguistenco
En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2. Además, las multas por incumplir la medida comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2026.
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¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?
Estas son las multas vigentes, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para 2026:
- 2,346 pesos como multa mínima
- 3,519 pesos como multa máxima
Además, hay que tomar en cuenta que a estos cargos hay que sumar el costo de arrastre del vehículo, así como los días de estancia de la unidad en el depósito vehicular.