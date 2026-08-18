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CDMX

Hoy No Circula 18 de agosto: autos que no circulan en CDMX y Edomex este martes

Evita multas y conoce cuáles son las restricciones del programa Hoy No Circula para este martes 18 de agosto.
mar 18 agosto 2026 06:02 AM
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El programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad este martes 18 de agosto. (Archivo)

Un nuevo día comienza y antes de salir a realizar las actividades diarias conviene revisar las restricciones del programa Hoy No Circula, lo que puede evitarnos sanciones y multas.

Recuerda que esta medida aplica de 5:00 a 22:00 horas en la CDMX y en municipios conurbados del Estado de México.

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¿Cuáles son los autos que no circulan este martes?

- Autos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8.

- Vehículos con holograma de circulación 1 y 2.

Si tu auto cumple con estos criterios, busca otras alternativas de movilidad como transporte público o taxis por aplicación.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

Autos que sí circulan este martes 18 de agosto

- Autos con holograma de circulación 0 y 00.

- Autos eléctricos o híbridos.

- Vehículos con holograma de verificación 1 y 2 cuyas placas no terminen en 7 u 8.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), de momento no se tiene contemplada la activación de esta medida extraordinaria.

Recuerda que el Doble Hoy No Circula es una medida extraordinaria que entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

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¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Esta medida aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

A esta cobertura se sumaron desde el 1 de julio de 2025 dos municipios más:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2. Además, las multas por incumplir la medida comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2026.

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¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Estas son las multas vigentes, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para 2026:

- 2,346 pesos como multa mínima

- 3,519 pesos como multa máxima

Además, hay que tomar en cuenta que a estos cargos hay que sumar el costo de arrastre del vehículo, así como los días de estancia de la unidad en el depósito vehicular.

Tags

Multas Ciudad de México automóviles, movilidad

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