Hoy No Circula sabatino 18 de julio: autos que no circulan el tercer sábado del mes

Autos que no pueden circular este sábado 18 de julio en CDMX y Estado de México

El calendario oficial señala que este sábado 18 de julio de 2026, la restricción es para los siguientes vehículos:

- Autos con holograma 1 y terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9).

- Autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas.

- Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma o último número de placas.

Autos que sí pueden circular este 18 de julio

Estos son los autos que pueden circular sin ninguna restricción durante este sábado 18 de julio:

- Autos con holograma 0 y 00.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Autos con holograma 1 y terminación de placas en número par (2, 4, 6, 8 y 0).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 18 de julio?

Autoridades ambientales capitalinas señalaron que no habrá aplicación del Doble Hoy No Circula durante este sábado 18 de julio, ya que esta medida solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire.

Para este sábado no se tiene prevista su implementación, por lo que se mantiene el esquema habitual.