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CDMX

Hoy No Circula sabatino 18 de julio: autos que no circulan el tercer sábado del mes

Evita imprevistos y multas, conoce si tu auto circula este sábado 18 de julio de 2026.
vie 17 julio 2026 06:59 PM
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El programa Hoy No Circula sabatino se aplicará con normalidad este 18 de julio. (Foto: sedema.cdmx.gob)

El sábado es un día que muchas personas aprovechan para salir de paseo con la familia y amigos. Aunque se trata de un día de relajación y esparcimiento, es importante tomar precauciones, ya que el programa Hoy No Circula Sabatino se mantiene vigente, como cada fin de semana.

Este programa se mantiene activo de 5:00 a 22:00 horas, y es importante que más allá de ser una simple restricción vehicular, tiene la finalidad de reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y mejorar la calidad del aire.

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Autos que no pueden circular este sábado 18 de julio en CDMX y Estado de México

El calendario oficial señala que este sábado 18 de julio de 2026, la restricción es para los siguientes vehículos:

- Autos con holograma 1 y terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9).

- Autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas.

- Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma o último número de placas.

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Autos que sí pueden circular este 18 de julio

Estos son los autos que pueden circular sin ninguna restricción durante este sábado 18 de julio:

- Autos con holograma 0 y 00.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Autos con holograma 1 y terminación de placas en número par (2, 4, 6, 8 y 0).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 18 de julio?

Autoridades ambientales capitalinas señalaron que no habrá aplicación del Doble Hoy No Circula durante este sábado 18 de julio, ya que esta medida solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire.

Para este sábado no se tiene prevista su implementación, por lo que se mantiene el esquema habitual.

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¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

El programa es obligatorio en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco

Además, este programa también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde la restricción opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2.

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¿Cuánto cuesta no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar la aplicación de este programa puede convertirse en un fuerte golpe para el bolsillo de las personas.

Estas son las multas equivalentes, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
- Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

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¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El esquema se organiza de la siguiente forma:

- Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

- Holograma 1: depende del número final de la placa (Terminación par descansan el primer y tercer sábado del mes, terminación impar descansan segundo y cuarto sábado del mes).

- Quinto sábado del mes: restricciones únicamente para autos con holograma 2 y placas foráneas.

Antes de salir

Se recomienda revisar el programa y la terminación de placas, ya que esto puede ser la diferencia entre un día tranquilo y una multa inesperado.

Además, cumplir con esta medida puede contribuir a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Tags

Multas Ciudad de México automóviles, movilidad

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