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CDMX

Hoy No Circula sabatino 11 de julio: vehículos que no circulan el segundo sábado del mes

Evita sanciones, conoce si tu auto puede circular durante este sábado 11 de julio en la CDMX y el Edomex.
vie 10 julio 2026 03:38 PM
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El programa Hoy No Circula sabatino se aplicará con normalidad este 11 de julio. (Expansión|ChatGPT)

Aunque el sábado es el día ideal para salir a pasear y realizar actividades de esparcimiento, es importante tomar previsiones, ya que el programa Hoy No Circula Sabatino se mantiene activo.

Este programa se mantiene vigente de 7:00 a 22:00 horas, y más allá de tratarse de un programa de restricciones vehiculares, tienen la finalidad de reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y mejorar la calidad del aire.

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Autos que no pueden circular este sábado 11 de julio en CDMX y Estado de México

De acuerdo con el calendario oficial, este sábado 11 de julio la restricción es para los siguientes vehículos:

- Autos con holograma 1 y terminación de placas par (2, 4, 6, 8 y 0).

- Autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas.

- Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma o último número de placas.

Autos que sí pueden circular este 11 de julio

Por otra parte, estos son los autos que pueden circular sin ninguna restricción durante este sábado 11 de julio.

- Autos con holograma 0 y 00.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Autos con holograma y terminación de placas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

La Canacope señala que el Hoy No Circula farovece la corrupción. (Foto: Cuartoscuro)

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 11 de julio?

De acuerdo con autoridades ambientales, no habrá aplicación del Doble Hoy No Circula este 11 de julio, ya que esta medida solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire.

Para este sábado no se tiene prevista su implementación, por lo que se mantiene el esquema habitual.

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¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa es obligatorio en toda la zona metropolitana, es decir, las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.

Estos son los municipios mexiquenses en los que se aplica este programa:

- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
-Tlalnepantla
- Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, este programa también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde la restricción opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2.

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¿Cuánto cuesta no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar la aplicación de este programa puede convertirse en un fuerte golpe para el bolsillo de las personas.

Estas son las multas equivalentes, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
- Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

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¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El esquema se organiza de la siguiente forma:

- Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.
- Holograma 1: depende del número final de la placa (Terminación par descansan el primer y tercer sábado del mes, terminación impar descansan segundo y cuarto sábado del mes).
- Quinto sábado del mes: restricciones únicamente para autos con holograma 2 y placas foráneas.

Antes de salir

Se recomienda revisar el programa y la terminación de placas, ya que esto puede ser la diferencia entre un día tranquilo y una multa inesperado.

Además, cumplir con esta medida puede contribuir a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Tags

automóviles, movilidad Ciudad de México

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