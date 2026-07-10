Hoy No Circula sabatino 11 de julio: vehículos que no circulan el segundo sábado del mes

Autos que no pueden circular este sábado 11 de julio en CDMX y Estado de México

De acuerdo con el calendario oficial, este sábado 11 de julio la restricción es para los siguientes vehículos:

- Autos con holograma 1 y terminación de placas par (2, 4, 6, 8 y 0).

- Autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas.

- Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma o último número de placas.

Autos que sí pueden circular este 11 de julio

Por otra parte, estos son los autos que pueden circular sin ninguna restricción durante este sábado 11 de julio.

- Autos con holograma 0 y 00.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Autos con holograma y terminación de placas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 11 de julio?

De acuerdo con autoridades ambientales, no habrá aplicación del Doble Hoy No Circula este 11 de julio, ya que esta medida solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire.

Para este sábado no se tiene prevista su implementación, por lo que se mantiene el esquema habitual.