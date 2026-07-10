Hoy No Circula: revisa si tu coche descansa este viernes 10 de julio

¿Qué vehículos no circulan este viernes?

El programa Hoy No Circula estará vigente este viernes 10 de julio de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios del Estado de México donde aplica la medida.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:

-Engomado azul.

- Terminación de placa 9 y 0.

- Holograma de verificación 1 y 2.

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha declarado una contingencia ambiental, por lo que el calendario opera con normalidad. Sin embargo, las restricciones pueden modificarse si la calidad del aire empeora y las autoridades activan un Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a las restricciones del programa. La Sedema señala que este viernes podrán circular de manera habitual:

- Vehículos con holograma 00 y 0.

- Automóviles eléctricos e híbridos.

- Motocicletas.

- Transporte público.