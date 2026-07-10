Hoy No Circula: revisa si tu coche descansa este viernes 10 de julio

Salir sin revisar el calendario del Hoy No Circula puede terminar en una multa e incluso con el vehículo en el corralón. Para este viernes 10 de julio, el programa operará en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que algunos automóviles deberán suspender su circulación durante gran parte del día.
Antes de tomar las llaves, verifica si tu vehículo está entre los que tendrán restricciones y conoce qué unidades están exentas de la medida ambiental.
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¿Qué vehículos no circulan este viernes?
El programa Hoy No Circula estará vigente este viernes 10 de julio de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios del Estado de México donde aplica la medida.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:
-Engomado azul. - Terminación de placa 9 y 0. - Holograma de verificación 1 y 2.
Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha declarado una contingencia ambiental, por lo que el calendario opera con normalidad. Sin embargo, las restricciones pueden modificarse si la calidad del aire empeora y las autoridades activan un Doble Hoy No Circula.
¿Qué autos sí pueden circular?
No todos los vehículos están sujetos a las restricciones del programa. La Sedema señala que este viernes podrán circular de manera habitual:
- Vehículos con holograma 00 y 0. - Automóviles eléctricos e híbridos. - Motocicletas. - Transporte público.
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- Vehículos de emergencia. - Transporte escolar autorizado. - Vehículos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente.
También existen excepciones para algunas unidades de carga y vehículos que prestan servicios esenciales, siempre que cumplan con la normatividad vigente.
¿Cuáles son las multas por no cumplir el Hoy No Circula?
Los conductores pueden recibir una sanción económica equivalente a 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de que el automóvil puede ser remitido al depósito vehicular, en caso de cumplir el Hoy No Circula.
¿En dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que son:
En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.