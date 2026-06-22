Hoy No Circula del lunes 22 de junio de 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Si este lunes 22 de junio de 2026 tienes previsto circular por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar con anticipación las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas, contratiempos o incluso el envío de tu vehículo al corralón.

Como ocurre de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos automóviles deberán suspender su circulación durante gran parte de la jornada como parte de las medidas ambientales implementadas para reducir los niveles de contaminación en una de las regiones con mayor concentración vehicular del país.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplicará tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México donde opera el programa.