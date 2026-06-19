Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Detienen a ''El Virus'', líder criminal responsable de homicidios y tiroteos en Azcapotzalco

Las autoridades señalan a Alberto "N", ''El Virus'', como presunto líder de una célula delictiva dedicada a actividades violentas en la Ciudad de México.
vie 19 junio 2026 06:11 PM
Añadir Expansión Política en Google
el virus.jfif
''El Virus'' fue capturado en Hidalgo durante un operativo con autoridades federales. (Foto: Fiscalía CDMX)

Autoridades federales y de la Ciudad de México detuvieron en Hidalgo a Alberto "N", alias "El Virus", identificado como un objetivo prioritario y presunto generador de violencia relacionado con diversos homicidios y ataques armados registrados en la alcaldía Azcapotzalco.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia capitalina y la Policía Estatal de Seguridad Pública de Hidalgo.

Publicidad

De acuerdo con las autoridades, la detención se derivó de trabajos de investigación e inteligencia realizados tras diversos hechos violentos ocurridos en la zona poniente de la capital del país.

Las labores de vigilancia y seguimiento permitieron establecer que el presunto delincuente se había desplazado al municipio de Santa Ana Hueytlalpan, en Hidalgo.

Con la información recabada, los agentes desplegaron una operación en un centro recreativo ubicado sobre la carretera Tulancingo-Metepec, donde localizaron y aseguraron al hombre de 31 años.

Al momento de su captura, se encontraba en posesión de diversas dosis de droga, según el reporte oficial.

Las autoridades señalan a Alberto "N" como probable líder de una célula delictiva dedicada a actividades violentas en la Ciudad de México.

Además, lo relacionan con una investigación por feminicidio, al menos cinco homicidios y otros eventos delictivos registrados en meses recientes en Azcapotzalco.

Tras su detención, el presunto implicado fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público junto con los objetos asegurados.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Las instituciones que integran los gabinetes de seguridad federal y capitalino destacaron que la acción forma parte de la estrategia conjunta para combatir a grupos generadores de violencia y fortalecer las condiciones de seguridad en la Ciudad de México y la zona metropolitana.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Violencia Arresto

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad