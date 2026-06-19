Detienen a ''El Virus'', líder criminal responsable de homicidios y tiroteos en Azcapotzalco

De acuerdo con las autoridades, la detención se derivó de trabajos de investigación e inteligencia realizados tras diversos hechos violentos ocurridos en la zona poniente de la capital del país.
Las labores de vigilancia y seguimiento permitieron establecer que el presunto delincuente se había desplazado al municipio de Santa Ana Hueytlalpan, en Hidalgo.
Con la información recabada, los agentes desplegaron una operación en un centro recreativo ubicado sobre la carretera Tulancingo-Metepec, donde localizaron y aseguraron al hombre de 31 años.
Al momento de su captura, se encontraba en posesión de diversas dosis de droga, según el reporte oficial.
Las autoridades señalan a Alberto "N" como probable líder de una célula delictiva dedicada a actividades violentas en la Ciudad de México.
Además, lo relacionan con una investigación por feminicidio, al menos cinco homicidios y otros eventos delictivos registrados en meses recientes en Azcapotzalco.
Tras su detención, el presunto implicado fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público junto con los objetos asegurados.
Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.
Las instituciones que integran los gabinetes de seguridad federal y capitalino destacaron que la acción forma parte de la estrategia conjunta para combatir a grupos generadores de violencia y fortalecer las condiciones de seguridad en la Ciudad de México y la zona metropolitana.