Detienen a ''El Virus'', líder criminal responsable de homicidios y tiroteos en Azcapotzalco

De acuerdo con las autoridades, la detención se derivó de trabajos de investigación e inteligencia realizados tras diversos hechos violentos ocurridos en la zona poniente de la capital del país.

Las labores de vigilancia y seguimiento permitieron establecer que el presunto delincuente se había desplazado al municipio de Santa Ana Hueytlalpan, en Hidalgo.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la estrecha coordinación con las instancias del @GabSeguridadMX, en el estado de #Hidalgo, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Alberto "N", identificado como objetivo prioritario generador de violencia con operaciones en… pic.twitter.com/acfX7OjTtg — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 19, 2026

Con la información recabada, los agentes desplegaron una operación en un centro recreativo ubicado sobre la carretera Tulancingo-Metepec, donde localizaron y aseguraron al hombre de 31 años.

Al momento de su captura, se encontraba en posesión de diversas dosis de droga, según el reporte oficial.

Las autoridades señalan a Alberto "N" como probable líder de una célula delictiva dedicada a actividades violentas en la Ciudad de México.

Además, lo relacionan con una investigación por feminicidio, al menos cinco homicidios y otros eventos delictivos registrados en meses recientes en Azcapotzalco.

Tras su detención, el presunto implicado fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público junto con los objetos asegurados.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Las instituciones que integran los gabinetes de seguridad federal y capitalino destacaron que la acción forma parte de la estrategia conjunta para combatir a grupos generadores de violencia y fortalecer las condiciones de seguridad en la Ciudad de México y la zona metropolitana.