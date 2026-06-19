Hoy No Circula 19 de junio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

¿Qué autos no podrán circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este viernes deberán quedarse estacionados los vehículos que tengan:

-Engomado azul

-Terminación de placas 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu auto cumple con estas características, lo más recomendable es buscar alternativas de movilidad, como el transporte público, bicicleta, taxi o aplicaciones de transporte.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Los vehículos que podrán circular sin restricciones son:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placas 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento no existe contingencia ambiental, por lo que el programa funcionará con normalidad este viernes.

En caso de que las autoridades activaran una contingencia por mala calidad del aire, el llamado Doble Hoy No Circula entraría en vigor hasta el sábado, no durante este viernes.

¿En dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula opera en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

En territorio mexiquense aplica en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.