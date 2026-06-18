Hoy No Circula 18 de junio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si se tiene pensado usar el automóvil este jueves 18 de junio en la Ciudad de México o el Estado de México, es necesario revisar primero el programa Hoy No Circula. La restricción aplica de forma obligatoria y no respetarla puede derivar en sanciones económicas que alcanzan varios miles de pesos, además de contratiempos en la movilidad.
La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México y forma parte de las acciones para reducir la contaminación atmosférica.
En caso de que el vehículo esté dentro de estas condiciones, lo recomendable es evitar su uso y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, traslados a pie en distancias cortas o compartir el automóvil.
¿Qué autos sí pueden circular?
El programa contempla excepciones específicas. Este jueves pueden circular:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos o híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2
Antes de salir, es importante verificar tres elementos: el color del engomado, el holograma y el último dígito de la placa, ya que de eso depende la restricción.
¿Hay Doble Hoy No Circula?
Hasta el momento no se ha declarado contingencia ambiental, por lo que únicamente aplica el esquema habitual del programa.
En caso de que las autoridades activen una contingencia por mala calidad del aire, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio, no el mismo día en que se declare la medida.
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco el programa opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las sanciones comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, por lo que ya existen multas para quienes incumplen.
Multas por no respetar el Hoy No Circula
Circular en día restringido puede tener un costo elevado. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:
Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
Estas sanciones se aplican a los conductores que circulen en horario restringido sin estar dentro de las excepciones.
-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisar los reportes de calidad del aire
-Estar atento a posibles contingencias ambientales
El programa no solo busca evitar sanciones económicas, también reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Confirmar si el vehículo puede circular puede marcar la diferencia entre un traslado sin problemas o una multa inesperada.