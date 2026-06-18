Hoy No Circula 18 de junio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué vehículos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguno de los siguientes criterios:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

En caso de que el vehículo esté dentro de estas condiciones, lo recomendable es evitar su uso y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, traslados a pie en distancias cortas o compartir el automóvil.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Qué autos sí pueden circular?

El programa contempla excepciones específicas. Este jueves pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, es importante verificar tres elementos: el color del engomado, el holograma y el último dígito de la placa, ya que de eso depende la restricción.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento no se ha declarado contingencia ambiental, por lo que únicamente aplica el esquema habitual del programa.

En caso de que las autoridades activen una contingencia por mala calidad del aire, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio, no el mismo día en que se declare la medida.