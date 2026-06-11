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CDMX

¿Se suspende el Hoy No Circula este jueves 11 de junio? Así operará en CDMX por el Mundial 2026

Con esta medida se pretende contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, por lo que se recomienda a los conductores confirmar que su vehículo puede transitar .
jue 11 junio 2026 07:56 AM
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Los automovilistas que no respeten el programa Hoy No Circula se exponen a sanciones económicas de hasta 3,519 pesos. (abalcazar/Getty Images)

Si este jueves 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , planeas utilizar tu automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes las restricciones del programa Hoy No Circula.

Aunque la capital vivirá una jornada especial por el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, el programa opera con total normalidad. No existe ninguna suspensión de las restricciones vehiculares por el Mundial.

Esto significa que los automovilistas que circulen cuando no les corresponde pueden ser sancionados con multas de varios miles de pesos e incluso enfrentar el envío de su vehículo al corralón.

Las restricciones estarán vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas, como ocurre habitualmente en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ello, antes de salir de casa, vale la pena verificar si tu automóvil puede circular y evitar contratiempos en una jornada que prevé una intensa movilidad por los eventos relacionados con el arranque del Mundial.

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¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en estas condiciones, lo recomendable es no usarlo y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, trayectos a pie en distancias cortas o compartir vehículo.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni terminación 1 o 2 en placas

Antes de salir, revisa tres datos clave: engomado, holograma y último dígito de la placa. De eso depende si puedes circular o no.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Por ahora no hay contingencia ambiental declarada, por lo que solo aplica el esquema habitual del programa.

En caso de que las autoridades activen una contingencia por mala calidad del aire, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio, no el mismo día en que se emite la medida.

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¿Dónde aplica el programa?

En la Ciudad de México, la restricción opera en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, el Hoy No Circula aplica en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, el programa opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las sanciones comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Las multas por Hoy No Circula

Circular en día restringido puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las multas son:

Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en horario restringido sin estar dentro de las excepciones del programa.

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Recomendaciones antes de salir

Antes de encender el motor, revisa:

-El calendario del Hoy No Circula

-Los reportes de calidad del aire

-Posibles alertas o contingencias ambientales

El programa no solo busca evitar sanciones, también reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Confirmar si tu auto puede circular puede ahorrarte dinero y evitarte problemas en el camino.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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