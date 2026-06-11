¿Se suspende el Hoy No Circula este jueves 11 de junio? Así operará en CDMX por el Mundial 2026

Si este jueves 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , planeas utilizar tu automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes las restricciones del programa Hoy No Circula.

Aunque la capital vivirá una jornada especial por el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, el programa opera con total normalidad. No existe ninguna suspensión de las restricciones vehiculares por el Mundial.

Esto significa que los automovilistas que circulen cuando no les corresponde pueden ser sancionados con multas de varios miles de pesos e incluso enfrentar el envío de su vehículo al corralón.

Las restricciones estarán vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas, como ocurre habitualmente en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ello, antes de salir de casa, vale la pena verificar si tu automóvil puede circular y evitar contratiempos en una jornada que prevé una intensa movilidad por los eventos relacionados con el arranque del Mundial.