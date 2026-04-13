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CDMX

¿Mañana habrá paro en el Metro de CDMX? Esto es lo que sabemos

Menos trenes y posibles protestas en el Metro de CDMX: así podrían afectar tus recorridos en los próximos días.
lun 13 abril 2026 04:34 PM
¿Habrá paro en el Metro mañana, 14 de abril? Qué dice el sindicato sobre el servicio en las 12 líneas
Los trabajadores señalaron problemas relacionados con el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones, así como la falta de inversión y planeación en el sistema. (Expansión Política)

Para miles de usuarios que dependen del transporte público todos los días, la pregunta este lunes es clara: ¿mañana habrá paro en el Metro de la Ciudad de México o el servicio seguirá operando?

La incertidumbre creció tras los retrasos registrados la mañana de este lunes 13 de abril, en pleno regreso a clases. Si aún no sabes cuál será el estatus del servicio para mañana martes 14 de abril, aquí te dejamos todos los detalles.

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¿Habrá paro en el Metro de CDMX este martes 14 de abril?

Hasta el momento no se ha anunciado un paro total del servicio para este martes 14 de abril; sin embargo, sí habrá afectaciones en la operación.

De acuerdo con Fernando Espino Arévalo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, los trabajadores “no realizarán tiempo extraordinario en todas las líneas y áreas”.

Esto implica hasta 800 vueltas menos, lo que se traduce en mayores tiempos de espera, trenes más llenos y traslados más lentos, especialmente en horas de mayor demanda.

Qué pasará en los próximos días si no atienden las demandas del sindicato

Arévalo aseguró que si no hay respuesta del Gobierno de la Ciudad de México, las medidas escalarán más allá de la reducción de trenes.

“En caso de que no se nos dé respuesta, el próximo miércoles 15 de abril también dejaríamos de ofrecer servicio extraordinario, pero también sumaríamos la protesta de brazos caídos en todas las áreas y así nos iríamos hasta el viernes 17 de abril”.

Esto coincide con el miércoles de quincena, uno de los días con mayor movimiento en la ciudad, por lo que el impacto podría ser mayor.

Cómo puedo saber cuánto están tardando los trenes del Metro de CDMX

Antes de salir a trabajar o a la escuela, puedes consultar el tiempo de paso de los trenes en la cuenta oficial de X del Sistema de Transporte Colectivo . En caso de que no haya actualizaciones disponibles, también tienes otra opción para verificar el servicio.

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Puedes descargar la App CDMX, donde es posible revisar el estado del Metro y otros sistemas de transporte en tiempo real. Para consultar la línea que vas a utilizar, solo debes seguir estos pasos:

1. Abre la App CDMX

2. En la pantalla principal, selecciona la opción “Movilidad”

3. En la parte inferior, ubica la pestaña “Elige tus medios de transporte” y da clic o desliza hacia arriba

4. Selecciona “Transporte” y después “Metro”

5. Elige la línea de tu preferencia y presiona “Filtrar”

6. En el mapa aparecerá el recorrido de la línea; selecciona la estación más cercana para ver el estatus del servicio

Por qué los trabajadores del Metro están implementado este paro

El pasado 11 de abril de 2026, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo emitió un comunicado en el que informó que continuaría alzando la voz ante lo que considera falta de atención del Gobierno de la Ciudad de México a sus demandas.

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Los trabajadores señalaron problemas relacionados con el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones, así como la falta de inversión y planeación en el sistema. Entre los datos expuestos, indicaron que de un total de 391 trenes, el 70% no ha recibido mantenimiento general, mientras que 84 unidades permanecen detenidas en talleres por falta de refacciones.

También advirtieron que únicamente 88 trenes se encuentran en buenas condiciones, los cuales operan principalmente en las Líneas 1 y 12, además de mencionar que equipos con más de 50 años de operación presentan rezagos por falta de presupuesto.

Pese a este posicionamiento y al llamado a la solidaridad de los usuarios, el servicio no se suspendió y el Metro continúa operando en la red.

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Metro Transporte

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