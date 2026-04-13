¿Habrá paro en el Metro mañana, 14 de abril? Qué dice el sindicato sobre el servicio en las 12 líneas

¿Habrá paro en el Metro de CDMX este martes 14 de abril?

Hasta el momento no se ha anunciado un paro total del servicio para este martes 14 de abril; sin embargo, sí habrá afectaciones en la operación.

De acuerdo con Fernando Espino Arévalo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, los trabajadores “no realizarán tiempo extraordinario en todas las líneas y áreas”.

Esto implica hasta 800 vueltas menos, lo que se traduce en mayores tiempos de espera, trenes más llenos y traslados más lentos, especialmente en horas de mayor demanda.

Qué pasará en los próximos días si no atienden las demandas del sindicato

Arévalo aseguró que si no hay respuesta del Gobierno de la Ciudad de México, las medidas escalarán más allá de la reducción de trenes.

“En caso de que no se nos dé respuesta, el próximo miércoles 15 de abril también dejaríamos de ofrecer servicio extraordinario, pero también sumaríamos la protesta de brazos caídos en todas las áreas y así nos iríamos hasta el viernes 17 de abril”.

Esto coincide con el miércoles de quincena, uno de los días con mayor movimiento en la ciudad, por lo que el impacto podría ser mayor.

Cómo puedo saber cuánto están tardando los trenes del Metro de CDMX

Antes de salir a trabajar o a la escuela, puedes consultar el tiempo de paso de los trenes en la cuenta oficial de X del Sistema de Transporte Colectivo . En caso de que no haya actualizaciones disponibles, también tienes otra opción para verificar el servicio.