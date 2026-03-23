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CDMX

¿Hay Doble Hoy No Circula este martes 24 de marzo? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

Conoce qué autos tienen restricción este día y evita multas mientras circulas en la Ciudad de México y municipios del Edomex.
lun 23 marzo 2026 07:07 PM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula busca reducir la contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Cuartoscuro)

Si tienes pensado salir este martes 24 de marzo de 2026, conviene que hagas una pausa antes de encender el auto y verifiques si puedes circular. El Hoy No Circula se mantiene activo y aplica tanto en todas las alcaldías de la Ciudad de México como en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida está vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación del aire, una tarea clave para proteger la salud de millones de personas que viven y se trasladan a diario en la región.

Por eso, antes de salir de casa, lo más recomendable es que confirmes si tu vehículo está dentro de las restricciones.

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¿Qué autos no pueden circular este martes?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula , este martes no podrán circular los vehículos que cumplan con las siguientes características:

-Terminación de placa: 7 u 8

-Engomado: rosa

-Holograma: 1 o 2

Si tu auto coincide con estos tres puntos, deberás dejarlo en casa durante el horario de restricción.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automovilistas están sujetos a esta limitación. Este martes sí pueden circular:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación 7 u 8

En estos casos, el vehículo no entra en la restricción del programa.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no. Este martes no se activa el Doble Hoy No Circula.

Esta medida extraordinaria solo se aplica cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

Si eso ocurre, las restricciones adicionales se aplican a partir del día miércoles, no el mismo martes.

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¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en toda la Ciudad de México y también en varios municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana.

Estos son los municipios donde aplica la restricción:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también se extendió a:

-Toluca
-Santiago Tianguistenco

En estos dos municipios, la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2, y las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa?

Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro.

Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización en 2026, las sanciones van de:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Y eso no es todo: tu vehículo puede ser remitido al corralón, lo que incrementa considerablemente el costo final entre arrastre, estancia y trámites.

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Recomendaciones antes de salir

Para evitar contratiempos y sanciones, vale la pena tomar algunas precauciones antes de salir:

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisar los reportes diarios de calidad del aire

-Mantenerte atento a posibles contingencias ambientales

Cumplir con estas medidas no solo te ayuda a evitar multas. También contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a proteger la salud de millones de personas que viven y se mueven todos los días en esta región.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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