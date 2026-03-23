¿Hay Doble Hoy No Circula este martes 24 de marzo? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

Si tienes pensado salir este martes 24 de marzo de 2026, conviene que hagas una pausa antes de encender el auto y verifiques si puedes circular. El Hoy No Circula se mantiene activo y aplica tanto en todas las alcaldías de la Ciudad de México como en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida está vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación del aire, una tarea clave para proteger la salud de millones de personas que viven y se trasladan a diario en la región.

Por eso, antes de salir de casa, lo más recomendable es que confirmes si tu vehículo está dentro de las restricciones.