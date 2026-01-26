CDMX atiende a 75 estudiantes con riesgo de suicidio con programa 'Vida plena, corazón contento'

A través del programa 'Vida plena, corazón contento' que atiende la salud mental en estudiantes de secundarias y preparatorias públicas de la Ciudad de México, se ha logrado detectar y atender 75 casos de adolescentes y jóvenes con riesgo de suicidio.
"Con este trabajo se logró detectar 75 casos de riesgo suicida que han sido atendidos y canalizados. Esto significa salvar vidas, significa futuros de jóvenes protegidos que continúan y la certeza de que llegar a tiempo sí hace la diferencia", afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en un evento en la Escuela Secundaria Diurna 'Lao Tsé' en Iztacalco.