CDMX atiende a 75 estudiantes con riesgo de suicidio con programa 'Vida plena, corazón contento'

200 profesionales de la salud mental acuden cada 15 días a 802 secundarias, cifra que representa el 98% de las escuelas de este nivel en la ciudad, así como 285 escuelas de educación media superior, el 89% de preparatorias y bachilleratos.

"Nuestra meta es que este año 2026 lleguemos al 100% de todas las escuelas", afirmó la jefa de Gobierno.

Desde su arranque en marzo de 2025, participan en alrededor de 11,500 actividades del programa 700,000 personas, de las cuales 593,000 son estudiantes.

El programa se enfoca en atender problemas como depresión, ansiedad y diversas tipos de violencia, además de aplicar estrategias para la prevención del suicidio y del consumo de sustancias psicoactivas.

"Aquí venimos a decirles que no están solas, que no están solos y que hoy tienen en su escuela una manera de pedir ayuda, en su escuela hay personas que tienen herramientas y espacios para escucharles y acompañarles", aseguró Brugada.

Con la estrategia se da acompañamiento también al personal docente, directivos y padres de familia.

En 2025 se registraron 493 casos de suicidio, cuyas víctimas son principalmente las y los jóvenes: mujeres de 15 a 19 años y hombres de 20 a 24 años.