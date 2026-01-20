Huelga de transportistas tranviarios en CDMX, 21 de enero: ¿habrá Cablebús, Trolebús y Tren Ligero?

¿Por qué llaman a huelga?

La ATM lamenta la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades capitalinas. El sindicato acusa incumplimientos en la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo y la ausencia total de una propuesta formal de incremento salarial.

De acuerdo con su dirigencia, pese a que desde hace más de diez días se entregó la documentación correspondiente ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no se ha presentado ningún proyecto de solución. La situación se ha visto agravada por el estancamiento de las negociaciones, que las autoridades atribuyen a cambios administrativos dentro del gobierno de la Ciudad de México.

Entre los principales motivos que llevaron a mantener la decisión de huelga están:

La falta de una propuesta salarial concreta

El incumplimiento de acuerdos laborales vigentes

La ausencia de avances reales en la mesa de negociación