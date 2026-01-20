Huelga de transportistas tranviarios en CDMX, 21 de enero: ¿habrá Cablebús, Trolebús y Tren Ligero?

La Alianza de Tranviarios de México (ATM), que representa a trabajadores del transporte eléctrico —como tranvías, Trolebús y el Tren Ligero— en la Ciudad de México, anunció que estallará una huelga el miércoles 21 de enero.
Tras una votación interna, la organización informó mediante un comunicado que mantiene diferencias con las autoridades del Sistema de Transportes Eléctricos (STE) de la capital, las cuales no han sido resueltas hasta el momento.
Sin embargo, este martes representantes de la ATM tuvieron una reunión con el secretario de Movilidad de CDMX, Héctor Ulises García y acordaron que sí habrá servicio normal de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús.