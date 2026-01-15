Hoy No Circula 15 de enero de 2026: estos autos no circulan en CDMX y Edomex este jueves

Si planeas usar tu auto este jueves 15 de enero de 2026 en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo primero que debes hacer es revisar si tu vehículo puede circular. Ignorar el programa Hoy No Circula puede salir caro, por lo que conviene confirmar las restricciones antes de encender el motor y salir de casa.

La medida estará vigente en toda la capital del país y en varios municipios mexiquenses, como parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Hoy No Circula aplica de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.