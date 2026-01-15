Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 15 de enero de 2026: estos autos no circulan en CDMX y Edomex este jueves

El programa restringe la circulación de vehículos para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.
jue 15 enero 2026 03:03 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula busca proteger la salud pública al disminuir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.
 (Cuartoscuro)

Si planeas usar tu auto este jueves 15 de enero de 2026 en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo primero que debes hacer es revisar si tu vehículo puede circular. Ignorar el programa Hoy No Circula puede salir caro, por lo que conviene confirmar las restricciones antes de encender el motor y salir de casa.

La medida estará vigente en toda la capital del país y en varios municipios mexiquenses, como parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Hoy No Circula aplica de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este jueves deberán quedarse en casa:

-Vehículos con engomado verde

-Autos con placas terminadas en 1 o 2

-Vehículos con holograma 1 o 2

Si tu auto cumple con alguno de estos criterios, lo más recomendable es no utilizarlo y optar por alternativas como transporte público, bicicleta o viajes compartidos.

Hoy No Circula jueves
Hoy No Circula jueves Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Foto: Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

El programa contempla excepciones. Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Para este jueves no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir?

No respetar el Hoy No Circula puede afectar seriamente tu bolsillo. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor de la UMA en 113.14 pesos, la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la imponga.

Consejos para evitar contratiempos

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

Revisa el reporte más reciente de calidad del aire.

Planea tus trayectos con anticipación.

Verifica el engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire. Antes de usar tu auto, revisa las restricciones: una verificación rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y ayudar al bienestar de millones de personas en el Valle de México.

